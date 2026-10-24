¿A dónde viajar en 2027? National Geographic reveló sus 25 destinos recomendados

Una gran cantidad de actividades medievales en Francia, una nueva sede del Museo Reina Sofía en España, el centenario de una civilización de la Edad del Bronce en China y la creación de un nuevo parque en la Patagonia chilena son los atractivos para 2027.

Estas son algunas de las razones por las que la comunidad global de escritores, fotógrafos y exploradores de la reconocida cadena internacional de National Geographic seleccionó los 25 mejores lugares del mundo para visitar el próximo año.

La importante y reconocida publicación anual, titulada The Best Places in the World to Travel to in 2027 y divulgada mundialmente el pasado 20 de octubre de 2026, abarca ubicaciones repartidas en seis continentes con diferentes características.

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El listado prioriza lugares donde las nuevas rutas, las iniciativas de conservación, las festividades históricas y las transformaciones culturales justifican la planificación de un viaje durante los próximos doce meses.

Hitos culturales y musicales en Europa

En el continente europeo, la selección destaca a Normandía (Francia), que conmemorará el milenio del nacimiento de Guillermo el Conquistador. La programación incluye la travesía de una flotilla de hasta 40 embarcaciones de estilo vikingo por la costa durante el mes de junio.

En España, Santander se posiciona como epicentro artístico tras la apertura de una sede del Museo Reina Sofía, infraestructura que albergará el Archivo Lafuente con 138.000 piezas vanguardistas y documentos históricos.

Por su parte, Vestland (Noruega) sobresale por paisajes naturales como el parque nacional Folgefonna y la formación rocosa Trolltunga, mientras que Leipzig (Alemania) ampliará su recorrido temático en honor a compositores como Bach, Beethoven y Mendelssohn.

Patrimonio y efemérides en el continente asiático

Asia combina tradiciones centenarias y avances turísticos. En Penang (Malasia), se contempla la puesta en marcha de un teleférico hacia Penang Hill para observar su reserva de la biosfera.

Chengdu (China) conmemorará el centenario del hallazgo del antiguo reino de Shu, civilización de la Edad del Bronce. Asimismo, Jaipur (India) celebrará 300 años de trayectoria histórica con una edición especial del Festival Literario de Jaipur.

Aventura, conservación e historia en América y África

La naturaleza y el turismo comunitario concentran gran parte del ranking en América y África:

-Chile: Se proyecta que el cabo Froward se transforme, antes de finalizar 2027, en el parque número 19 de la Ruta de los Parques de la Patagonia.

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-México: Maya Ka’an integra a 78 comunidades indígenas mayas enfocadas en la conservación y el turismo comunitario en la reserva de Sian Ka’an.

-Perú: La reapertura de senderos en Kuélap revelará nuevos hallazgos arqueológicos de la cultura chachapoya.

-Malawi: La recuperación de hábitats en los parques de Liwonde y Majete potencia el avistamiento de leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos.

Destinos con carnavales y eventos globales

La oferta cultural de América suma a Puerto Rico por las tradiciones afrocaribeñas de Loíza y la Ruta Taína. En Brasil, Salvador reunirá en 2027 la coincidencia consecutiva del Carnaval y la Festa de Iemanjá, además de ser sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Finalmente, Granada celebrará los 150 años de su carnaval Spicemas y Melbourne (Australia) albergará encuentros del Mundial de Rugby.

Tomado de El Colombiano.

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