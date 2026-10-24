Alcalde de Nueva York difunde guía en español para migrantes ante operativos de ICE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió un mensaje en español a través de su cuenta oficial orientando a migrantes sobre sus derechos ante los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La iniciativa del mandatario neoyorquino se da en medio del incremento de intervenciones migratorias federales bajo la administración del presidente Donald Trump y tras incidentes recientes en la ciudad, como un operativo en el que agentes de la policía migratoria hirieron a un ciudadano dominicano.

En el video, el alcalde Mamdani hace énfasis en la actuación que deben asumir las personas si son solicitadas por ICE en espacios cerrados como el hogar, los trabajos, hospitales e iglesias; si son interceptadas en la vía pública; cuál es el manejo de la documentación y cómo se puede asesorar legalmente; y las líneas de asistencia gratuita.

Respecto a los espacios privados o cerrados, Mamdani subrayó en el video que los agentes migratorios no tienen la facultad legal de ingresar a propiedades o áreas privadas sin contar con una orden emitida por un juez.

“En un documento, busca las palabras United States District Court y la firma de un juez. Puedes pedirles a los agentes que pasen la orden por debajo de la puerta. Si no tienen una orden judicial, puedes dejar la puerta cerrada y decir, ‘I do not consent to your entry’ (No les doy permiso para entrar)”, explicó Mamdani.

En la vía pública, el mandatario enfatizó en que si una persona es abordada o detenida por agentes, tiene derecho a no responder preguntas. “Si ICE te para en la calle, pregunta, ‘Am I free to go?’ (¿Me puedo ir? ). Si el agente dice que sí, vete con calma”.

Lea aquí: EE. UU. alerta por posibles ataques de Irán contra sus funcionarios en el exterior

Si por el contrario, la persona no puede irse, se le recomienda a ese ciudadano no oponer resistencia física y solicitar hablar con un abogado antes de responder o tomar decisiones respecto al caso.

“No están solos. Todos pueden llamar a la Línea de Ayuda Legal de Inmigración al 1-800-354-0365 sin importar su estatus migratorio. La llamada es gratis y confidencial, y en tu idioma”, subrayó el alcalde neoyorquino, agregando que “la ciudad, incluida la policía, no ayuda a cumplir la ley de inmigración civil”.

“Son tiempos de mucho miedo para muchas personas. Pero como su alcalde, voy a luchar todos los días para proteger, apoyar y celebrar a nuestras comunidades”, concluyó Mamdani en el video.

Sobre la colaboración con ICE, cabe recordar que Nueva York hace parte de aquellas “ciudades santuario” que es una denominación a jurisdicciones locales que implementan políticas para limitar la cooperación con las autoridades migratorias federales.

Dentro de las medidas que suelen aplicar estos territorios está en que las cárceles puedan negarse a retener personas a solicitud del ICE en caso de ser retenida por infracciones menores como las de tránsito, a menos que exista una orden judicial firmada por un juez federal o se determine que el ciudadano cometió un delito grave.

Además, las ciudades santuario garantiza que inmigrantes que aún no han resuelto su estatus puedan inscribir a sus hijos en escuelas públicas, recibir atención médica en hospitales públicos y denunciar delitos ante la policía sin temor a ser deportados.

Pese a esto, estar en estos territorios no otorga estatus legal a la persona ni le impide ser deportada, pues los agentes del ICE pueden operar en esas ciudades, pero las autoridades locales no actúan como su brazo extendido. California e Illinois son también considerados “estados santuario”.