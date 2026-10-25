Lula se impone a Flávio Bolsonaro y gana las elecciones presidenciales de Brasil

Este domingo, 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelegido presidente de Brasil tras obtener una ajustada victoria frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró ganador a Lula, quien obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% alcanzado por su contrincante, con el 99% de las mesas escrutadas. La diferencia entre ambos candidatos fue de 3,52 puntos porcentuales, según los resultados reportados.

La jornada electoral estuvo marcada por la tensión y las controversias relacionadas con las condiciones de votación. El horario electoral se extendió dos horas tras solicitudes de las campañas de ambos candidatos, que señalaron dificultades para el traslado de los votantes y afectaciones por las lluvias en algunas regiones del país.

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