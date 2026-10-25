La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Trump arremete contra Obama tras su aparición en un evento demócrata en Michigan
El mandatario estadounidense reaccionó a la participación del expresidente en un evento de campaña de Abdul-El Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan.
Authored by
cesarmuñoz
Trump y Obama.
Colprensa
Colprensa
Domingo, 25 de Octubre de 2026

 

El mandatario estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el expresidente Barack Obama, luego de que éste participara en un evento político de campaña, realizado por el candidato a senador demócrata, Abdul-El Sayed, en Michigan.

“Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Tras recordar que Obama hizo campaña por Hillary Clinton y Kamala Harris, el presidente aseguró que ahora está haciendo campaña por “un yihadista vinculado a los Hermanos Musulmanes”, en alusión a El Sayed.

Lea aquí: Estoy aquí: María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela

Críticas constantes a Obama

No es la primera vez que Donald Trump hace estas declaraciones, ya que el viernes aseguró que era parte de los “Hermanos Musulmanes”, que fueron designados como grupo terrorista extranjero por su Gobierno en noviembre de 2025 por sus vínculos con Hamás.

Michigan se ha convertido en clave en la reñida batalla entre demócratas y republicanos por el control del Senado y este domingo Trump tiene previsto también un mitin en este estado.

“Yo gané en Michigan por un amplio margen; logré recuperar la industria automotriz, la base de la Fuerza Aérea y mucho más. Además, hay más empleos que nunca”, escribió el mandatario antes de acudir al acto de campaña de este domingo.

Recomendados para ti
Temas del Día
Andrés Ramírez - Libro
Andrés Ramírez - Libro
Andrés Ramírez, de ser el mejor Icfes de Norte de Santander a reinventar su vida tras un accidente
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Los secretos de El Rastro: 15 años investigando las mentes criminales de Colombia
Los secretos de El Rastro: 15 años investigando las mentes criminales de Colombia
Los secretos de El Rastro: 15 años investigando las mentes criminales de Colombia
La Opinión
Cortocircuito | Patos al agua, firmas, ascensos, designaciones y más movidas políticas de la semana en Cúcuta y Norte de Santander
Cortocircuito | Patos al agua, firmas, ascensos, designaciones y más movidas políticas de la semana en Cúcuta y Norte de Santander
Cortocircuito | Patos al agua, firmas, ascensos, designaciones y más movidas políticas de la semana en Cúcuta y Norte de Santander
La Opinión