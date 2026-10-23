Reconstrucción tras el terremoto costará $54 billones: aumentó 80% el cálculo inicial

El costo de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto aumentó de $30 billones, cifra que se había calculado inicialmente, a $54 billones, de acuerdo con el nuevo balance presentado por el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán. La revisión eleva en $24 billones la estimación inicial, un incremento de 80% frente al primer cálculo.

Del total proyectado, cerca de $19 billones corresponderían específicamente a la reconstrucción de viviendas, uno de los componentes centrales de la emergencia. El ajuste se conoce después de la primera fase de atención y diagnóstico, con la que el Gobierno buscó establecer la magnitud de los daños y dimensionar las necesidades de recuperación.

La emergencia dejó afectaciones en 16 departamentos y 498 municipios. En el balance presentado por el jefe de la cartera se contabilizaron 203.000 viviendas averiadas y 51.778 destruidas. En el caso de las edificaciones, se reportaron 2.341 afectadas y 743 colapsadas.

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La dimensión de los daños supone un reto de financiación para el Gobierno, que deberá avanzar en la recuperación de las zonas afectadas mientras busca recursos para atender las necesidades habitacionales. El ministro de Vivienda señaló que la reconstrucción se desarrollará en varias fases, desde la atención inicial hasta la recuperación y la construcción de nuevas soluciones.

Para la segunda etapa, la cartera anunció una inversión de $1,7 billones durante los próximos nueve meses, con recursos de Fonvivienda y el Fondo Milagro. Estos se destinarán a la adquisición de viviendas terminadas y a proyectos de mejoramiento habitacional en los territorios afectados.

Además, Beltrán proyectó como meta para 2028 y 2029 la construcción de 20.000 viviendas nuevas en las zonas damnificadas, con énfasis en Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Risaralda y Quindío.

El ministro señaló que la reconstrucción representa un reto para las finanzas públicas, pero también una oportunidad para dinamizar la construcción y el empleo en las regiones afectadas. En paralelo, el Gobierno buscará mecanismos para habilitar suelo, actualizar los planes de ordenamiento territorial y agilizar trámites de urbanismo y construcción.

La estrategia busca atender a las familias que perdieron sus viviendas y, al mismo tiempo, movilizar la capacidad del sector constructor para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

Tomado de La República

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