Estos son los cinco candidatos finalistas para reemplazar a Bruce Mac Master en la presidencia de la Andi

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) avanza en el proceso para definir quién asumirá su presidencia, luego de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo al frente del gremio durante cerca de 13 años.

La sucesión se produce en medio de las tensiones que marcaron la relación entre la organización empresarial y el Gobierno de Abelardo De la Espriella, con diferencias relacionadas con la independencia de los gremios y la interlocución entre el sector privado y el Ejecutivo.

De acuerdo con Blu Radio, cinco nombres están sobre la mesa para ocupar el cargo: Luz Stella Murgas, Carlos Andrés De Hart Pinto, Juan Camilo Nariño Alcocer, Nicolás Uribe Rueda y Jaime Bermúdez Merizalde.

La junta directiva de la Andi había anunciado que contrataría una firma cazatalentos para apoyar la elección de su próximo presidente.

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Quiénes son los candidatos a la presidencia de la ANDI?

Antes de conocerse esta lista, también habían sonado nombres como María Paula Correa, Alberto Samuel Yohai, Antonio Celia, María Claudia Lacouture y Flavia Santoro. Sin embargo, hasta ese momento, la Andi no había confirmado oficialmente quiénes participarían en el proceso de selección.

Los perfiles considerados reúnen experiencia en sectores como energía, minería, agroindustria, consultoría empresarial y gestión pública.

Estos son sus principales antecedentes profesionales.

Luz Stella Murgas: la carta del sector gasífero

Murgas es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector minero-energético, con experiencia en asuntos regulatorios, tributarios y de estrategia empresarial.

Desde 2021 se desempeña como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), desde donde representa a empresas de producción, transporte, distribución y comercialización de este combustible.

Su experiencia gremial la ha llevado a participar en discusiones sobre abastecimiento de gas, seguridad energética y transición energética en Colombia.

Carlos Andrés De Hart Pinto: experiencia en agroindustria y sector público

Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se desempeñó como viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el sector privado ha ocupado cargos directivos en compañías vinculadas con la agroindustria y las inversiones, entre ellas Promipalma y Promisión S.A., esta última con presencia en Santander.

También ha participado en espacios de representación empresarial, como las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y ProSantander.

Juan Camilo Nariño Alcocer: el representante del sector minero

Es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana.

Su trayectoria incluye experiencia en el sector público y en escenarios de negociación internacional. Entre otros cargos, fue zar anticorrupción entre 2002 y 2004 y participó en iniciativas relacionadas con la Alianza del Pacífico.

Desde 2019 preside la Asociación Colombiana de Minería (ACM), gremio que representa a compañías dedicadas a la exploración y explotación de minerales como carbón, oro, níquel y esmeraldas.

Además, ha ocupado posiciones de liderazgo en el Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) y participa en espacios de representación empresarial.

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Nicolás Uribe Rueda: experiencia en cámaras de comercio

Es abogado de la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en acción política, participación ciudadana y política internacional.

En el sector público fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2006 y 2010 y consejero presidencial para la Juventud durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Su recorrido empresarial incluye la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), cargo que ocupó entre diciembre de 2019 y junio de 2023. También presidió la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, convirtiéndose en el primer latinoamericano en dirigir esa organización.

Actualmente trabaja como consultor empresarial y conferencista en temas de estrategia, transformación digital e inteligencia artificial.

Jaime Bermúdez Merizalde: trayectoria diplomática y corporativa

Es abogado de la Universidad de los Andes y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford.

En el sector público ocupó cargos de alto nivel durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue consejero de Comunicaciones de la Presidencia, embajador de Colombia en Argentina y ministro de Relaciones Exteriores entre 2008 y 2010.

Posteriormente desarrolló su carrera en el sector privado. Presidió Lazard Colombia y actualmente dirige la firma de consultoría Kelhill Group. También ha integrado juntas directivas de compañías como Carvajal y Grupo Sura.

La sucesión se da en medio de tensiones con el Gobierno

La elección del próximo presidente de la ANDI tendrá lugar después de la renuncia de Bruce Mac Master, presentada en medio de diferencias con el Gobierno Nacional.

El dirigente argumentó que las circunstancias recientes habían complicado el entorno de la asociación y que existían presiones que, a su juicio, afectaban su capacidad de actuar con autonomía.

La junta directiva aceptó su salida el 5 de octubre y puso en marcha el proceso para encontrar a su sucesor.

La elección será relevante para la relación entre el gremio y el Ejecutivo, así como para la representación de los intereses de las empresas en las discusiones sobre la política económica nacional.

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