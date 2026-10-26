$267 mil millones menos para la Presidencia y una ‘ley de rescate’: las claves de la alocución de De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirigió a los colombianos durante una alocución presidencial en la noche del domingo 25 de octubre, en la que presentó anuncios relacionados con el presupuesto nacional, los programas sociales, la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño.
Durante su intervención, el mandatario también se refirió a la formación laboral, las oportunidades para emprendedores, la entrega de becas en tecnología, la continuidad de los empleos en la cadena de restaurantes Presto y las vacantes en oficinas comerciales de ProColombia en el exterior.
Colombia Mayor: anuncian nuevos giros desde el 28 de octubre
Uno de los anuncios centrales de la alocución estuvo relacionado con el programa Colombia Mayor, dirigido a los adultos mayores beneficiarios de transferencias económicas.
De la Espriella anunció que el miércoles 28 de octubre comenzará un nuevo ciclo de pagos que beneficiará a más de 2,8 millones de colombianos, con transferencias de hasta $230.000 por persona.
Según el mandatario, para cumplir con este compromiso se destinaron $669.581 millones. Agregó que, con estos recursos, su administración completa más de $1,3 billones gestionados para atender a los beneficiarios del programa.
El presidente también señaló que recibió el programa con un déficit superior a los $3 billones, de acuerdo con el balance de Prosperidad Social.
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Ante esta situación, indicó que instruyó al ministro de Hacienda para que priorice los recursos adicionales necesarios para atender las obligaciones pendientes durante el resto de 2026, dentro del proyecto de modificación presupuestal. Para ello, dijo, espera contar con el respaldo del Congreso de la República.
Presupuesto de 2027: Gobierno expidió decreto por $634,9 billones
Otro de los puntos abordados fue el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo trámite legislativo, según explicó el presidente, no culminó debido a una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que no fue conciliada oportunamente.
"En su trámite se cometió un error, una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que no fue conciliada oportunamente, lo que impidió culminar su aprobación legislativa. Y quiero decirles algo, en mi gobierno los errores se reconocen, se explican y se corrigen, por supuesto, como debe ser aquí. No escondemos nada", mencionó De la Espriella.
Ante esta situación, el mandatario indicó que el pasado 22 de octubre expidió el Decreto 1599 de 2026, mediante el cual estableció un presupuesto de $634,9 billones para el próximo año.
Según explicó, la decisión se tomó con base en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que contempla el procedimiento aplicable cuando el Congreso no expide el presupuesto dentro del plazo legal.
"El presupuesto no quedó hundido y el país no se quedó sin recursos para funcionar, como algunos han querido hacerlo parecer. Aplicamos el mecanismo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. y garantizamos la continuidad presupuestal del Estado. Fue un problema de forma porque en el fondo el Congreso aprobó mayoritariamente el presupuesto", agregó el presidente en su alocución.
El jefe de Estado también anunció que durante la próxima semana presentará una propuesta denominada ‘ley de rescate’, con la que su administración pretende abordar los desafíos fiscales y presupuestales del país.
"Les explicaremos con transparencia, con claridad en qué consiste, cuáles son las medidas, qué proponemos y cómo buscamos garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y los recursos necesarios para atender las prioridades de los colombianos. Esa es la ley de rescate. No voy a ocultar las dificultades ni voy a prometer soluciones mágicas. Mi responsabilidad como presidente de la República es tomar decisiones, asumir sus consecuencias y actuar siempre dentro del marco de la ley. Porque gobernar no es esconder los problemas, gobernar es enfrentarlos, resolverlos y responderle a los colombianos de frente siempre y con claridad", dijo el mandatario.
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Anunció reducción presupuestal de más de $267.000 millones
En materia de austeridad, De la Espriella aseguró que su administración dispuso una reducción presupuestal superior a los $267.000 millones, que incluye recursos de funcionamiento e inversión.
De ese monto, cerca de $192.000 millones corresponden directamente a la Presidencia de la República. El mandatario también mencionó reducciones en entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
Sobre la planta de personal de la Presidencia, indicó que, de 1.018 cargos, 586 se encuentran ocupados, lo que equivale al 58 %.
Asimismo, informó que fueron terminados 32 contratos de prestación de servicios por un valor de $2.200 millones.
El presidente afirmó que estas decisiones responden a su compromiso de administrar los recursos públicos con disciplina y transparencia.
"La austeridad debe comenzar por quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Cada peso público debe tener una justificación, un propósito y un resultado verificable, porque los recursos del Estado no son de los funcionarios ni de los gobernantes, son de los colombianos y deben administrarse con absoluta claridad y responsabilidad", comentó De la Espriella.
En vivo: alocución del presidente de Colombia Abelardo De La Espriella https://t.co/BgR6cYfvVb— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026
SENA anuncia formación para trabajadores y un millón de becas tecnológicas
En materia de educación y empleo, el mandatario presentó tres anuncios relacionados con la formación laboral, el emprendimiento y las competencias digitales.
El primero corresponde a un programa de formación continua especializada del SENA que, según indicó, beneficiará a 75.115 trabajadores de 10.612 empresas en el país. Para esta iniciativa se destinarán $43.800 millones, con el propósito de fortalecer las competencias laborales y mejorar la productividad y competitividad empresarial.
El segundo anuncio está relacionado con una convocatoria del Fondo Emprender por $34.140 millones para apoyar a emprendedores de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Tolima, departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Según el presidente, los recursos se destinarán al fortalecimiento productivo y al capital semilla. Cada iniciativa podrá recibir hasta $75 millones, de acuerdo con los requisitos del programa.
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Finalmente, anunció una alianza con Google para impulsar un millón de becas en certificaciones relacionadas con competencias computacionales, inteligencia artificial y computación en la nube.
El mandatario señaló que la iniciativa busca ampliar el acceso de los colombianos a herramientas tecnológicas y mejorar sus oportunidades laborales.
"Queremos que los colombianos tengan acceso a las herramientas que demanda el mundo moderno y puedan prepararse para las nuevas oportunidades laborales. La tecnología no puede ser un privilegio de pocos, debe convertirse en una oportunidad para millones de colombianos", agregó De la Espriella en su discurso.
Fondo Patria Milagro: recursos para viviendas, negocios y demoliciones
Durante la alocución, De la Espriella también presentó un balance sobre el Fondo Patria Milagro, creado para financiar la reconstrucción de viviendas e infraestructura, recuperar actividades económicas y atender las necesidades de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El presidente aseguró que el fondo ya está constituido y cuenta con una hoja de ruta en ejecución. Según explicó, recibió una primera partida de $624.656 millones provenientes de un crédito con el Banco Mundial.
Al sumar estos recursos a los destinados a la atención de emergencias, el Gobierno está movilizando cerca de $1 billón de recursos públicos. Además, anunció que para noviembre están previstas nuevas adiciones.
El mandatario precisó que los aportes del sector privado, que según dijo superan el billón de pesos en compromisos, no ingresan al fondo ni al presupuesto general de la Nación. Explicó que son administrados directamente por las empresas, fundaciones y organizaciones donantes, mientras el Gobierno coordina y verifica los proyectos.
Entre las inversiones anunciadas mencionó:
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Vivienda: más de $332.000 millones proyectados para la construcción, reparación y rehabilitación de viviendas en las regiones afectadas.
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Emprendimiento: $4.600 millones para entregar 920 apoyos económicos de $5 millones cada uno, destinados a recuperar pequeños negocios y actividades productivas.
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Demoliciones: $50.000 millones para intervenir edificaciones que representen un riesgo para las comunidades damnificadas.
El presidente reconoció que todavía quedan tareas pendientes, pero aseguró que su administración continuará con el proceso de reconstrucción.
Presto seguirá operando tras su adquisición por Nutresa
En materia empresarial, el mandatario se refirió a la situación de la cadena de restaurantes Presto y aseguró que las gestiones adelantadas por su Gobierno facilitaron la adquisición de la marca por parte del Grupo Nutresa.
Según explicó, el Ejecutivo estableció contacto con empresarios y acompañó las gestiones para concretar la operación, con el propósito de evitar el cierre de la compañía y la pérdida de empleos.
De acuerdo con las cifras presentadas por el presidente, cerca de 700 trabajadores conservarán sus puestos de trabajo.
El mandatario aprovechó el anuncio para señalar que su administración buscará inversionistas nacionales y extranjeros para otras empresas que atraviesen dificultades económicas, con el objetivo de proteger el empleo y evitar el cierre de compañías con trayectoria en el país.
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Vacantes en oficinas comerciales de ProColombia en el exterior
Otro de los anuncios estuvo relacionado con el Banco de Talentos del Gobierno, a través del cual se abrirán 14 vacantes en oficinas comerciales de ProColombia en el exterior.
Según la información presentada por De la Espriella, las oportunidades están distribuidas entre cargos de consejero o director de oficina comercial, primer secretario y segundo secretario con funciones de representación comercial.
Las vacantes corresponden a oficinas ubicadas en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Ecuador, España, Italia, Francia, Indonesia, México, Reino Unido, Singapur, Israel y Qatar.
El mandatario señaló que se buscan profesionales con experiencia en comercio exterior, inversión, turismo, negocios internacionales y dirección de equipos. También explicó que se dará importancia a candidatos que ya residan en los países donde se encuentran las oficinas y conozcan sus dinámicas económicas y culturales.
Los interesados, de acuerdo con lo anunciado durante la alocución, podrán enviar sus hojas de vida al correo bancodetalentos@presidencia.gob.co.
Gobierno anuncia medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño
La situación energética del país fue otro de los temas centrales del discurso. El presidente aseguró que Colombia enfrenta un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad y advirtió sobre la reducción de las lluvias y los aportes de agua a los embalses.
Según las cifras presentadas por el mandatario, durante octubre los embalses recibieron cerca de un 40 % menos de agua de lo habitual para ese mes. En ese contexto, indicó que el nivel de los embalses se encontraba alrededor del 75,8 % de su capacidad y que el Gobierno se fijó la meta de superar el 80 % antes del 30 de noviembre.
Entre las medidas mencionadas están el aplazamiento de mantenimientos en las centrales hidroeléctricas de Chivor y Guavio, la flexibilización de la operación de Ituango, la gestión de mayores cantidades de gas para las plantas térmicas y la incorporación de nuevos megavatios al sistema eléctrico.
De la Espriella también cuestionó el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cargo por confiabilidad, mecanismo que busca respaldar la disponibilidad de energía cuando el sistema lo requiere.
Según el balance expuesto durante la alocución, existen obligaciones de entrega por 118 gigavatios hora diarios, se solicitaron 95 GWh diarios y la generación reportada alcanzó 83 GWh diarios. El presidente agregó que, de los 42 días evaluados, la meta se habría cumplido únicamente en uno.
Ante este panorama, informó que solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos adelantar las investigaciones correspondientes y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas involucradas.
Además, anunció que comenzará una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas, e invitó a las familias, empresas, comercios e instituciones a adoptar medidas para evitar el desperdicio.
El presidente respondió a sus críticos
En la parte final de su intervención, De la Espriella defendió su gestión y cuestionó a sectores políticos, medios de comunicación y otros críticos de su administración.
El mandatario sostuvo que su Gobierno recibió problemas acumulados durante la administración anterior y afirmó que no es posible resolverlos todos en los primeros meses de mandato.
"No tengo una varita mágica para resolver en 3 meses todos los problemas heredados, pero tengo algo mucho más importante, la determinación, el carácter, la disciplina y la voluntad inquebrantable de trabajar por Colombia hasta el último día de mi mandato. Lo que otros de deterioraron durante años, nosotros estamos decididos a reconstruirlo y no vamos a descansar hasta lograrlo. Que sigan atacando, que sigan criticando, que sigan añorando los privilegios de un sistema que se resiste a desaparecer. Mientras ellos hablan, nosotros trabajamos. Mientras ellos buscan confrontaciones, nosotros buscamos soluciones. Y mientras ellos se preocupan por sus intereses políticos, nosotros nos ocupamos de los problemas reales de los colombianos", dijo De la Espriella.
También aseguró que trabaja hasta 20 horas al día y que su compromiso es responder a las necesidades de los ciudadanos en asuntos como seguridad, empleo, pobreza, desigualdad y corrupción.
Durante el cierre, insistió en que su administración busca transformar las estructuras del Estado y defendió su relación con los ciudadanos que respaldaron su candidatura.
“Mi único jefe es el pueblo colombiano y mi única obsesión es dejarles a nuestros hijos y nietos una patria segura, próspera, libre y orgullosa de sí misma”, afirmó.
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