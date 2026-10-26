$267 mil millones menos para la Presidencia y una ‘ley de rescate’: las claves de la alocución de De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirigió a los colombianos durante una alocución presidencial en la noche del domingo 25 de octubre, en la que presentó anuncios relacionados con el presupuesto nacional, los programas sociales, la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y las medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Durante su intervención, el mandatario también se refirió a la formación laboral, las oportunidades para emprendedores, la entrega de becas en tecnología, la continuidad de los empleos en la cadena de restaurantes Presto y las vacantes en oficinas comerciales de ProColombia en el exterior.

Colombia Mayor: anuncian nuevos giros desde el 28 de octubre

Uno de los anuncios centrales de la alocución estuvo relacionado con el programa Colombia Mayor, dirigido a los adultos mayores beneficiarios de transferencias económicas.

De la Espriella anunció que el miércoles 28 de octubre comenzará un nuevo ciclo de pagos que beneficiará a más de 2,8 millones de colombianos, con transferencias de hasta $230.000 por persona.

Según el mandatario, para cumplir con este compromiso se destinaron $669.581 millones. Agregó que, con estos recursos, su administración completa más de $1,3 billones gestionados para atender a los beneficiarios del programa.

El presidente también señaló que recibió el programa con un déficit superior a los $3 billones, de acuerdo con el balance de Prosperidad Social.

Puede leer: Ofensiva contra el Eln en Cauca deja 10 muertos; entre ellos, dos señalados cabecillas

Ante esta situación, indicó que instruyó al ministro de Hacienda para que priorice los recursos adicionales necesarios para atender las obligaciones pendientes durante el resto de 2026, dentro del proyecto de modificación presupuestal. Para ello, dijo, espera contar con el respaldo del Congreso de la República.

Presupuesto de 2027: Gobierno expidió decreto por $634,9 billones

Otro de los puntos abordados fue el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo trámite legislativo, según explicó el presidente, no culminó debido a una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que no fue conciliada oportunamente.

"En su trámite se cometió un error, una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que no fue conciliada oportunamente, lo que impidió culminar su aprobación legislativa. Y quiero decirles algo, en mi gobierno los errores se reconocen, se explican y se corrigen, por supuesto, como debe ser aquí. No escondemos nada", mencionó De la Espriella.

Ante esta situación, el mandatario indicó que el pasado 22 de octubre expidió el Decreto 1599 de 2026, mediante el cual estableció un presupuesto de $634,9 billones para el próximo año.

Según explicó, la decisión se tomó con base en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que contempla el procedimiento aplicable cuando el Congreso no expide el presupuesto dentro del plazo legal.

"El presupuesto no quedó hundido y el país no se quedó sin recursos para funcionar, como algunos han querido hacerlo parecer. Aplicamos el mecanismo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. y garantizamos la continuidad presupuestal del Estado. Fue un problema de forma porque en el fondo el Congreso aprobó mayoritariamente el presupuesto", agregó el presidente en su alocución.

El jefe de Estado también anunció que durante la próxima semana presentará una propuesta denominada ‘ley de rescate’, con la que su administración pretende abordar los desafíos fiscales y presupuestales del país.

"Les explicaremos con transparencia, con claridad en qué consiste, cuáles son las medidas, qué proponemos y cómo buscamos garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y los recursos necesarios para atender las prioridades de los colombianos. Esa es la ley de rescate. No voy a ocultar las dificultades ni voy a prometer soluciones mágicas. Mi responsabilidad como presidente de la República es tomar decisiones, asumir sus consecuencias y actuar siempre dentro del marco de la ley. Porque gobernar no es esconder los problemas, gobernar es enfrentarlos, resolverlos y responderle a los colombianos de frente siempre y con claridad", dijo el mandatario.

Lea además: Exalcalde de Salazar de las Palmas fue inhabilitado por 10 años por irregularidades contractuales

Anunció reducción presupuestal de más de $267.000 millones

En materia de austeridad, De la Espriella aseguró que su administración dispuso una reducción presupuestal superior a los $267.000 millones, que incluye recursos de funcionamiento e inversión.

De ese monto, cerca de $192.000 millones corresponden directamente a la Presidencia de la República. El mandatario también mencionó reducciones en entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

Sobre la planta de personal de la Presidencia, indicó que, de 1.018 cargos, 586 se encuentran ocupados, lo que equivale al 58 %.

Asimismo, informó que fueron terminados 32 contratos de prestación de servicios por un valor de $2.200 millones.

El presidente afirmó que estas decisiones responden a su compromiso de administrar los recursos públicos con disciplina y transparencia.

"La austeridad debe comenzar por quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Cada peso público debe tener una justificación, un propósito y un resultado verificable, porque los recursos del Estado no son de los funcionarios ni de los gobernantes, son de los colombianos y deben administrarse con absoluta claridad y responsabilidad", comentó De la Espriella.