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La carrera Atlética de la Clínica Norte le puso temple a la salud
Un total de 700 atletas se hicieron presentes en la carrera atlética de la Clínica Norte.
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omarromero
Un total de 700 atletas se hicieron presentes en la carrera atlética de la Clínica Norte.
Omar Romero - Periodista de Deportes
Omar Romero Güiza
Domingo, 25 de Octubre de 2026

 Con mañana fresca, tranquila y soleada se cumplió este domingo por las principales vías de la ciudad la carrera atlética de la Clínica Norte, en las distancias de 15K, 10K y 5K, que contó con la participación de 700 deportistas.

El punto de salida se dio en la Clínica Norte en la avenida primera con 18 y el punto de meta fue en el Patín de las Frutas en El Malecón.

Grandes, jóvenes y chicos en damas y mayores mostraron sus dotes de buenos atletas y resistencia física.

Sobre las 6:00 de la mañana se dio el banderazo de salida a la categoría de los 15K y, con un intermedio de diez minutos, partieron los de la 10K y, por último, los 5K.

Con mucho dinamismo y ganas, cada atleta puso su paso para intentar marcar su mejor tiempo; los más avezados lucharon por batir  su récord personal, mientras que otros se tomaron las cosas con más calma y disfrutaron de una buena jornada deportiva y recreativa en familia y entre amigos.

En lo que concierne a los resultados que dejó la competencia, en la categoría abierta masculino 15k, el campeón fue Jhon Escamilla con un tiempo de 46:04; el segundo lugar fue para Andrés Flórez con un registro de 47:34 y en el tercer lugar se ubicó Yeferson Arias, con tiempo de 50:18.

En damas, el primer lugar fue para Raquel Agudelo, al registrar un tiempo de 53:53; el segundo lugar lo ocupó la arboledana Yajaira Rubio, con un tiempo de 56:36, y el tercer lugar fue para Yeimi Soto, con 1:01:01.

En máster A, el ganador fue Henry González, al parar los cronómetros con tiempo de 47:44, seguido por el venezolano Dídimo Sánchez, con 48:00, y Rito Antonio López, con 49:22.

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En la misma categoría, pero en damas, la triunfadora fue Adriana Rivera con tiempo de 01:04:14, segunda, Mabel Pacheco, con 01:05.15; y tercera, Jeinny Jugador con un registro de 01:05:43.

En la B masculino 15K, el primer puesto fue para Jackson Velasco, con tiempo de 55:49; segundo lugar para Luis Fernando Giraldo, 01:01:10; y tercero, Yesid Samuel Soto, con tiempo de 01:03:53.

En las mujeres, el primer lugar se lo llevó Nohra Yaneth Rincón con una marca de 01:07:09; en el segundo lugar se ubicó Marta Orduña, con un registro de 01:09:11, mientras que el tercer lugar fue para Los Marina Durán, con 01:12:27.

Con respecto a los resultados de las categorías 10K y 5K, fueron los siguientes:

En los diez, abierta, el campeón fue Fernando Thiago Sánchez, con un guarismo de 35:04, con segundo lugar para Álvaro Ramírez con 37:42 y tercero, Emerson Moreno, con tiempo de 39:45.

En damas, la primera fue Lisbeth Contreras con 39:04, seguida de Darling Hernández, con 40:38, y tercera, Sayda Jaimes, con 47:40.

Finalmente, en la categoría de los 5K, en varones abierta, el campeón fue Cristian Quintana con un guarismo de 15:48. Segundo fue Feltri José Ávila, con 16:10, y tercero Jampier Varela con 16:19.

Y en damas, la primera fue Sara Apoliar, con tiempo de 18:43; segunda fue Raquel Rondón con 20:07 y tercera Mónica Ureña, con tiempo de 22:58. 

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