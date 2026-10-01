¡Se acabó la racha rojinegra! Cúcuta Deportivo no pudo ante América en Cali

El Cúcuta Deportivo, que venía en una buena racha de triunfos en la Liga II-2026, fue frenado en seco por el América Cali el sábado en la noche en el Pascual Guerrero en partido correspondiente a la fecha 16.

Llegaron motivados a la Sultana del Valle tras el gran triunfo sobre Atlético Nacional (1-0) el pasado martes en el General Santander.

Las cuatro victorias al hilo le han permitido al once cucuteño rebasar a sus más inmediatos rivales, Jaguares y Boyacá Chicó, para alejarse de la zona fantasma del descenso, pero el resbalón ante los ‘Diablos Rojos’ vuelve a apretar las cosas.

Los felinos son últimos en la tabla con promedio de 0,8485; le sigue el cuadro ajedrezado con 0,9018, y el Cúcuta Deportivo, 17, con un promedio de 1,0882, y en la casilla 16 se ubica Alianza Valledupar con 1,1081, a falta de tres jornadas y partido pendiente de los motilones frente a Águilas Doradas.

Además de la caída en Cali, el equipo salió del Grupo de los Ocho y entró el Once Caldas, que empató 1-1 ante el Deportivo Pereira y es octavo con 21 puntos, los mismos del Cúcuta, pero por diferencia de gol (+2), los manizaleños le ganan la posición al equipo fronterizo que tiene (-4).

Cúcuta, perdió ante América por un poco de exceso de confianza; a lo mejor el triunfo frente a Nacional lo obnubiló y en diez minutos América ya la iba ganando 2-0 con Yeison Guzmán (5’) y de Luis Quiñones (11’).

Cúcuta descontaría al (42’) por intermedio de Dayan Pérez, aprovechando un mal rechazo del arquero Jan Fernandes. ‘Los Diablos Rojos’ sentenciarían el partido en el (90+3) con gol de Jan Lucumí.

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La desconcentración en defensa fue enorme para el equipo por el argentino Nicolás Chiesa, en muchos pasajes del juego, que no podía dar crédito a lo que sucedió en esos primeros minutos de ver cómo los americanos entraban fácilmente al área y definían con tranquilidad ante la pasividad de los zagueros cucuteños.

Jhon Murillo y Luis Quiñones fueron un constante dolor de cabeza para el Cúcuta cada vez que lo atacaron por los costados. En la mitad del campo el equipo estuvo perdido en la marca.

Con los dos goles en contra, reaccionó un poco atropellado, pero de a poco hizo retroceder al América y conseguir el descuento.

Expulsión de Berdugo

En la etapa complementaria, Cúcuta mejoró, se paró mejor; América no fue tan incisivo como en los primeros minutos, los rojinegros intentaron atacar, pero sin mucha contundencia. Después vendría la expulsión de Léider Berdugo a los 66 minutos, que desacomodó al equipo, que se replegó y América al final apretó y aseguró el partido.

El técnico Nicolás Chiesa salió molesto del partido, no solo por el resultado, sino además por los errores colectivos que les costaron la derrota.

“Principalmente enojado conmigo mismo; cuando algo no nos sale en equipo, el responsable soy yo. Jamás me he enojado con el jugador”.

Dijo Chiesa que son situaciones que se dan al calor del partido. “A veces uno trata de ayudar al equipo lo que más puede en lo táctico. Los dos goles de ellos son totalmente evitables. Tenemos que ser responsables de que podíamos hacerlo mucho mejor (defender), lo trabajamos de otra manera”, afirmó el argentino.

No obstante, Chiesa rescató el valor del equipo de sobreponerse a las dificultades y haber podido descontar en el marcador.

Volvió a resaltar el buen trabajo de Dayan Pérez, que se destacó con gol y se ha convertido en un jugador importante en las últimas fechas, independiente de su juventud.

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A ser preguntado sobre cómo ve la posibilidad de clasificar entre los ocho y pensando en el descenso y los difíciles partidos que se avecinan —contra Águilas Doradas (el martes), Santa Fe, Junior y Jaguares—, el argentino respondió: “El panorama es el mismo que cuando llegué, que para todos era una utopía, difícil o ‘casi’ que imposible que el Cúcuta se salve del descenso”.

Sin embargo, recalcó que con el equipo que tiene ha sabido competir de igual a igual contra todos y “a veces se gana, a veces se pierde”. Hay que saber ganar, hay que saber perder y hemos ganado cuatro partidos consecutivos y seguimos de la misma manera, con la misma humildad. Hoy nos tocó perder”, aseveró Nicolás Chiesa.

Si la expulsión de Berdugo afectó el trabajo táctico y del resultado final, el técnico de los motilones manifestó que, a pesar de haber quedado con un jugador menos, nunca perdió la idea de ir al frente tomando riesgos para lograr el empate, pero no se dio.

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