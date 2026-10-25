¿Quién ganará el Balón de Oro 2026? Prográmese para ver la ceremonia

La espera está a punto de terminar. Este lunes 26 de octubre se celebrará la ceremonia del Balón de Oro 2026, uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol mundial. El evento tendrá lugar en el London Palladium, en Londres, Inglaterra, un escenario diferente al Teatro del Châtelet, donde la gala se realizó desde 2019.

Organizado por la revista France Football, el Balón de Oro distingue al futbolista que más se destacó por su rendimiento y sus méritos deportivos durante la temporada. Para muchos jugadores, levantar este trofeo representa uno de los mayores logros de su carrera profesional.

Las redacciones de France Football y L’Équipe seleccionaron a los 30 futbolistas y las 30 futbolistas más destacadas del periodo evaluado, teniendo en cuenta sus actuaciones en las principales competiciones internacionales, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Entre los acontecimientos más relevantes figura el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, que tendrá un peso especial en esta edición y podría influir en la elección de los ganadores.

Los últimos vencedores del galardón fueron Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, en la categoría masculina, y Aitana Bonmatí, del Barcelona, en la femenina.

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Nominados al Balón de Oro

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Marc Cucurella (España, Chelsea, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia, Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint Germain)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, París Saint-Germain)

Marquinhos (Brasil, París Saint-Germain)

Sadio Mané (Senegal, Al Nassr)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Michael Olise (Francia, Bayern Múnich)

Joao Neves (Portugal, París Saint-Germain)

William Pacho (Ecuador, París Saint-Germain)

Julian Quiñones (México, Al Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (España, Manchester City, Barcelona)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Dayot Upamecano (Francia, Bayern Múnich)

Vinícius Jr (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)

Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain)

Ferran Torres (España, Barcelona, París Saint-Germain)

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Nominadas al Balón de Oro

Selma Bacha (Francia, Olympique Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Klara Buhl (Alemania, Bayern Múnich)

Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona)

Mariona Caldentey (España, Arsenal)

Scarlett Camberos (México, Club América)

Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City)

Temwa Chawinga (Malauí, Kansas City Current)

Cata Coll (España, Barcelona)

Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Alex Greenwood (Inglaterra, Arsenal)

Pernille Harder (Dinamarca, Bayern Múnich)

Patri Guijarro (España, Barcelona)

Rosa Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)

Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)

Mapi León (España, Barcelona, London City Lionesses)

Lorena (Brasil, Kansas City Current)

Melvine Malard (Francia, Manchester United, Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage, Chelsea)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City)

Claudia Pina (España, Barcelona)

Alexia Putellas (España, Barcelona, London City Lionesses)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Momoko Tanikawa (Japón, Bayern Múnich)

Wendie Renard (Francia, Olympique Lyonnes)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Carolie Weir (Escocia, Real Madrid)

Tessa Wullaert (Bélgica, Inter Milán, Como)

Así se eligió al ganador

El proceso de votación quedó en manos de periodistas especializados de distintos países. En la categoría masculina participaron representantes de los 100 países mejor posicionados en el ranking de la FIFA, mientras que en la femenina lo hicieron periodistas de los 50 países mejor clasificados.

Cada periodista debía elegir a diez candidatos y ordenarlos según sus méritos. La puntuación se distribuyó de la siguiente manera: 15 puntos para el futbolista ubicado en el primer lugar, 12 para el segundo, 10 para el tercero y, sucesivamente, una cantidad decreciente hasta llegar a un punto para el décimo puesto.

La suma de los puntos obtenidos por cada candidato permitió determinar quiénes serían los ganadores del Balón de Oro 2025. Los resultados se darán a conocer durante la ceremonia de este lunes, 26 de octubre, en Londres.

Hora y dónde ver la transmisión de la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro será transmitida por ESPN y Disney+ desde las 2:00 p.m este lunes 26 de octubre.

Tomado de El Universal.

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