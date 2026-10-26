Madres buscadoras del Catatumbo siguen luchando por conocer la verdad sobre sus seres queridos

Ruta de la Unidad de Búsqueda
El acto se desarrolló en el monumento Testigo del silencio, ubicado en el asentamiento humano Brisas del Polaco, donde las madres elevaron peticiones a los organismos defensores de derechos humanos para que no abandonen la misión de esclarecer la verdad.
Las mujeres también participan activamente en la estrategia móvil que recorre los territorios para acercar la búsqueda humanitaria a las familias afectadas por el conflicto armado en la zona del Catatumbo.
La iniciativa de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) opera con siete equipos móviles simultáneos para cubrir más regiones en menos tiempo.
Asimismo, recorre 27 departamentos del país para atender casos de desaparición ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016 y recibe nuevas solicitudes e información sobre casos no reportados.
En esta estrategia, los expertos también toman muestras de ADN y datos genéticos para los procesos de identificación.
Además, brindan orientación y acompañamiento psicosocial a los familiares.
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Según afirmaron los profesionales de la ruta, estas acciones contribuyen significativamente a la ardua labor de encontrar a las personas desaparecidas. De este modo, se han logrado avances en la búsqueda de las más de 5.522 personas dadas por desaparecidas que dejó el conflicto en este territorio, con el propósito de aliviar el sufrimiento de sus seres queridos.