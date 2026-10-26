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Madres buscadoras del Catatumbo siguen luchando por conocer la verdad sobre sus seres queridos
En el Catatumbo, las mujeres buscadoras siguen exigiendo respuestas sobre sus familiares desaparecidos. La Unidad de Búsqueda acompaña a las familias y avanza en la identificación de las víctimas del conflicto armado.
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jsarabia
Mujeres buscadoras continúan su labor en el Catatumbo en medio de homenajes
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Lunes, 26 de Octubre de 2026

Las madres víctimas de la violencia continúan su lucha por conocer la verdad en torno a la suerte corrida por sus seres queridos en la subregión del Catatumbo.

Durante la conmemoración del Día Nacional en Memoria y Solidaridad con las Mujeres Buscadoras, se rindió homenaje a quienes buscan a sus familiares en medio del conflicto armado que ha afectado durante décadas a esta zona del país.

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“El 23 de octubre conmemoramos por primera vez el Día Nacional en Memoria y Solidaridad con las Mujeres Buscadoras. Esta no es solo una fecha en el calendario, es el reconocimiento histórico a la dignidad, al valor y a la fuerza incansable de miles de mujeres. Somos madres, hijas, campesinas, trabajadoras, lideresas y amigas que, a pesar del dolor y la incertidumbre, nos levantamos cada mañana con un solo propósito: seguir buscando”, afirmó la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas en Ocaña, Maritza Pérez Amaya.

Madres buscadoras por desaparición forzada recorren la zona del Catatumbo para conocer la verdad.

 

Resiliencia
 
Norte de Santander y el Catatumbo son territorios profundamente marcados por la guerra, donde las mujeres se han convertido en el rostro vivo de la resiliencia.

“No nos importa el cansancio ni las adversidades del camino; buscamos sin descanso, ya sea con la esperanza del reencuentro o con el deseo sagrado de traer sus restos de vuelta al seno del hogar para brindarles un adiós digno”, manifestó la defensora.

Asimismo, el colectivo envió a cada una de las mujeres buscadoras de la región y de Colombia entera un abrazo fraterno y cargado de solidaridad.

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“Gracias por su valentía, por no desfallecer y por enseñarnos que el amor es más fuerte que cualquier intento de olvido. A la sociedad y a las instituciones les decimos: no nos dejen solas. Mantener viva la memoria y continuar la búsqueda es un deber de todos”, añadió Amaya.

Madres buscadoras por desaparición forzada recorren la zona del Catatumbo para conocer la verdad.

 

Ruta de la Unidad de Búsqueda 

El acto se desarrolló en el monumento Testigo del silencio, ubicado en el asentamiento humano Brisas del Polaco, donde las madres elevaron peticiones a los organismos defensores de derechos humanos para que no abandonen la misión de esclarecer la verdad.

Las mujeres también participan activamente en la estrategia móvil que recorre los territorios para acercar la búsqueda humanitaria a las familias afectadas por el conflicto armado en la zona del Catatumbo.

La iniciativa de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) opera con siete equipos móviles simultáneos para cubrir más regiones en menos tiempo. 

Asimismo, recorre 27 departamentos del país para atender casos de desaparición ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016 y recibe nuevas solicitudes e información sobre casos no reportados.

En esta estrategia, los expertos también toman muestras de ADN y datos genéticos para los procesos de identificación. 

Además, brindan orientación y acompañamiento psicosocial a los familiares.

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Según afirmaron los profesionales de la ruta, estas acciones contribuyen significativamente a la ardua labor de encontrar a las personas desaparecidas. De este modo, se han logrado avances en la búsqueda de las más de 5.522 personas dadas por desaparecidas que dejó el conflicto en este territorio, con el propósito de aliviar el sufrimiento de sus seres queridos.

En el monumento Testigo del silencio las víctimas rinden homenaje a las mujeres buscadoras.

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