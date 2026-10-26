Madres buscadoras del Catatumbo siguen luchando por conocer la verdad sobre sus seres queridos

Las madres víctimas de la violencia continúan su lucha por conocer la verdad en torno a la suerte corrida por sus seres queridos en la subregión del Catatumbo.

Durante la conmemoración del Día Nacional en Memoria y Solidaridad con las Mujeres Buscadoras, se rindió homenaje a quienes buscan a sus familiares en medio del conflicto armado que ha afectado durante décadas a esta zona del país.

Lea además: Campesinos huyen de los ataques con drones en la zona rural de San Calixto, Norte de Santander

“El 23 de octubre conmemoramos por primera vez el Día Nacional en Memoria y Solidaridad con las Mujeres Buscadoras. Esta no es solo una fecha en el calendario, es el reconocimiento histórico a la dignidad, al valor y a la fuerza incansable de miles de mujeres. Somos madres, hijas, campesinas, trabajadoras, lideresas y amigas que, a pesar del dolor y la incertidumbre, nos levantamos cada mañana con un solo propósito: seguir buscando”, afirmó la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas en Ocaña, Maritza Pérez Amaya.