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Secuestran a otro comerciante en Ocaña y crece la preocupación por los plagios en el Catatumbo
Con el secuestro de Luis Alfonso Quintero Trillos, ya son tres los comerciantes que permanecen secuestrados en Ocaña y la región del Catatumbo. Familiares y autoridades exigen su pronta liberación.
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jsarabia
SECUESTRADO
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 24 de Octubre de 2026

Un nuevo caso de secuestro enciende las alarmas en la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo, donde fue llevado por la fuerza el comerciante de electrodomésticos Luis Alfonso Quintero Trillos, en la vía que conduce hacia la vereda La Rinconada.

La víctima se movilizaba en su camioneta hacia unas cabañas ubicadas en la zona rural cuando fue abordada por hombres armados, quienes la obligaron a dirigirse hacia la zona montañosa.

El plagio se suma a la retención del también comerciante Otoniel Ortega Arévalo, ocurrida en la madrugada del 6 de octubre en la urbanización El Hatillo.

Desde el 15 de febrero permanece secuestrado el adulto mayor Jorge Trigos Álvarez, de 75 años, sin que hasta el momento ninguna agrupación se haya atribuido el plagio.

Lea aquí: Sujetos armados secuestran al comerciante Luis Alfonso Quintero en zona rural de Ocaña

Los familiares claman por la pronta liberación, sanos y salvos, de las personas apartadas de sus hogares.

El flagelo del secuestro se encuentra latente en la provincia de Ocaña.

 

Lamentan el plagio

La Alcaldía de Ocaña, a través de un comunicado, rechazó esta práctica y exigió a los captores la pronta liberación del comerciante.

Asimismo, insistió en la creación del Distrito Especial de Policía para fortalecer los distintos frentes de seguridad.

El mandatario local, Emiro Cañizares Plata, gestiona la instalación de cámaras de seguridad en ese corredor vial, donde se registran secuestros y hurtos.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, señaló que el hecho ocurrió hacia las 7:30 de la noche, en inmediaciones de la Institución Educativa Normal Superior. Según explicó, tres hombres que se movilizaban en motocicletas bloquearon el paso del comerciante, hicieron descender a su esposa y se llevaron a la víctima en su propio vehículo.

El comerciante fue trasladado por la vereda El Apial, donde posteriormente fue encontrada la camioneta. Al parecer, fue obligado a caminar por trochas en dirección a la zona del Catatumbo.

Las dificultades derivadas de las condiciones topográficas y de lo escarpado del terreno han impedido continuar las operaciones para rescatar al ciudadano.

Lea además: ¡Ni la bomba le quitó el sueño! Hombre en estado de embriaguez arrastró un cilindro explosivo y terminó dormido a su lado

La comunidad reclama mayor presencia de la fuerza pública en la vía que conduce hacia la granja El Algodonal, de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. En marzo del presente año, los hermanos Nadín y Jhon Ortiz Soto fueron secuestrados cuando salían de un centro de reconocimiento automotor.

El flagelo del secuestro se encuentra latente en la provincia de Ocaña.

 

Una práctica abominable

El personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, censuró la práctica del secuestro y exigió a los captores la pronta liberación del comerciante, sano y salvo.

«Lastimosamente, el Catatumbo se encuentra en total abandono por parte del nivel nacional. Nos encontramos a merced de grupos al margen de la ley. Lo que está pasando en Ocaña y el Catatumbo no puede seguir viéndose como algo normal. Nos preocupa que se sigan presentando secuestros y que las familias tengan que vivir con la angustia de no saber dónde están sus seres queridos», manifestó el representante del Ministerio Público.

El funcionario fue enfático al afirmar que el Estado debe hacer mucho más por esta región. Señaló que se necesitan acciones concretas para fortalecer el pie de fuerza, mejorar la capacidad de reacción y prevenir estos hechos.

«No basta con llegar después de que ocurre un secuestro; la ciudadanía necesita sentirse protegida todos los días. Ocaña y el Catatumbo merecen una presencia estatal permanente, no solamente operativos o anuncios cuando sucede una tragedia», recalcó.

Torrado Amaya aseguró que su despacho continuará acompañando a las familias y haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos hasta lograr el regreso de las personas secuestradas a sus hogares.

«Rechazamos de manera categórica el secuestro de Luis Alfonso Quintero Trillos, comerciante de nuestro municipio, ocurrido la noche del jueves 22 de octubre. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y exigimos a quienes lo tienen en su poder que respeten su vida y su integridad y lo liberen de manera inmediata», afirmó.

Puede leer: Desplazamiento golpea la economía campesina y pone a Ocaña al límite

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, rechazó el secuestro del comerciante ocañero y solicitó su liberación inmediata.

El flagelo del secuestro se encuentra latente en la provincia de Ocaña.

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