Secuestran a otro comerciante en Ocaña y crece la preocupación por los plagios en el Catatumbo

Un nuevo caso de secuestro enciende las alarmas en la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo, donde fue llevado por la fuerza el comerciante de electrodomésticos Luis Alfonso Quintero Trillos, en la vía que conduce hacia la vereda La Rinconada.

La víctima se movilizaba en su camioneta hacia unas cabañas ubicadas en la zona rural cuando fue abordada por hombres armados, quienes la obligaron a dirigirse hacia la zona montañosa.

El plagio se suma a la retención del también comerciante Otoniel Ortega Arévalo, ocurrida en la madrugada del 6 de octubre en la urbanización El Hatillo.

Desde el 15 de febrero permanece secuestrado el adulto mayor Jorge Trigos Álvarez, de 75 años, sin que hasta el momento ninguna agrupación se haya atribuido el plagio.

Lea aquí: Sujetos armados secuestran al comerciante Luis Alfonso Quintero en zona rural de Ocaña

Los familiares claman por la pronta liberación, sanos y salvos, de las personas apartadas de sus hogares.