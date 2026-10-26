Gobierno recibe alerta sobre un posible atentado contra el registrador Hernán Penagos

El ministro de Justicia, Iván Cancino, informó este lunes que el Gobierno recibió información desde una cárcel que habla de un plan para atentar contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos. La información estaría en manos de la Fiscalía General tras el aviso del presidente Abelardo de la Espriella.

Hasta ahora, la información que se conoce señala que un detenido entregó detalles sobre la amenaza contra Penagos y advirtió, en la alarma que entregó al Gobierno, que debían cuidar al funcionario.

Según informó Caracol Radio, el registrador nacional está al tanto de las amenazas contra su integridad y se espera que estos días se refuerce su esquema de seguridad. Penagos estuvo en Brasil, en donde este fin de semana se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Vale recordar que en agosto pasado, dos meses después de las elecciones presidenciales, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención para rechazar unos mensajes intimidatorios que se hicieron contra Hernán Penagos y otros funcionarios de la Registraduría Nacional.

De hecho, desde entonces se le pidió a la Fiscalía investigar de dónde venían esas amenazas, mientras que la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de esos funcionarios, quedó con la tarea de evaluar esos riesgos de seguridad.

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El registrador Penagos fue designado como jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) para las elecciones generales de Brasil. Esa misión es un organismo que reúne a 20 países de América Latina y el Caribe.

Penagos y el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, el ministro Kassio Nunes Marques, suscribieron un acuerdo de entendimiento que garantiza el libre despliegue de los observadores internacionales. Este acuerdo suscrito facilitará el acceso a todas las fases del sistema, desde la instalación de las mesas hasta el procesamiento y totalización de los votos, extendiéndose a una eventual segunda vuelta el 25 de octubre.

Esa designación del registrador en el plano internacional llegó como un espaldarazo técnico que contrasta con la hostilidad que enfrentó en Colombia. Durante las últimas jornadas electorales, el expresidente Gustavo Petro lideró una persistente campaña de descalificación contra el sistema de votación del país y hasta acusó —sin ninguna prueba hasta ahora— un fraude electoral.

En ese sentido, el pasado 5 de octubre el Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por Penagos contra Petro por las afirmaciones que hizo durante el paaado proceso electoral y en las que puso en duda la transparencia de las elecciones y cuestionó el papel de la Registraduría. La decisión fue tomada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en un auto del 30 de septiembre de 2026, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales.

La tutela busca la protección de los derechos fundamentales de Penagos al buen nombre, la honra y la rectificación en equidad, además del buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que el expresidente —hoy bajo la lupa por presunto intercambio de favores sexuales por contratos con el Estado— se retracte por los señalamientos de fraude.

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