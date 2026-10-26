Nada ni nadie debió retardar el retorno a su patria: Capriles celebra el regreso de María Corina Machado

Para el diputado de la Asamblea Nacional y exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, la llegada de María Corina es una “muy buena noticia” que podría poner cambiar el mapa político.

“Que este regreso también sirva para que se les acabe la Manguangua al grupito que busca seguir enquistado en el poder. ¡El país espera por un nuevo TSJ, un nuevo CNE y una elección presidencial para que los venezolanos decidamos el futuro de nuestra amada nación!”, dijo en su cuenta de X.

Capriles quien se midió con Machado en las pasadas elecciones primarias de la oposición en 2023, se mostró complacido con el regreso de la Premio Nobel de la Paz a Venezuela este domingo. Capriles cree que esto impulsará un cambio histórico en el país y que “Nada ni nadie debió retardar el retorno a su patria”.

El exgobernador de Miranda y hoy diputado fue contundete con la situación que vivió María Corina y consideró “el colmo” que no se le permitiera la entrada al país. “Me alegra que pueda encontrarse con los venezolanos y así impulsar aún más, la esperanza de un futuro distinto que hoy nos encuentra a la mayoría”.

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Capriles estuvo inhabilitado, al igual que lo está hoy María Corina, hasta el 2 de abril de 2025 cuando se levantó la inhabilitación política que había impedido a postularse para un cargo público.

Henrique Capriles ha sido candidato presidencial dos veces y gobernador de Miranda el mismo número de oportunidades. Ha sido el aspirante presidencial más exitoso de la oposición en todos los años de chavismo, por haber estado cerca de ganar en 2013 tras una polémicas elecciones que ratificaron a Nicolás Maduro en el poder.

Capriles se enfrenta a críticas y a la apatía de quienes habían votado por él hace casi 10 años. Sin embargo, él considera que es el único de los aspirantes que conoce muy bien al país.