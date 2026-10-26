“Cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta”: Abelardo reconoce el triunfo de Lula da Silva en Brasil

El presidente Abelardo de la Espriella reconoció el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, quien será presidente por cuarta vez tras ganarle a Flavio Bolsonaro, a quien había apoyado el mandatario colombiano.

Por esto, el jefe de Estado había recibido críticas, dado que en diplomacia no se recomienda que los líderes de un país opinen sobre las elecciones de otro. Sin embargo, justo con eso empezó el mensaje de De la Espriella, quien se refirió a la reunión que Lula tuvo con el hoy senador Iván Cepeda antes de la segunda vuelta en Colombia.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada, ¡En eso consiste la democracia!”, escribió el mandatario.

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A renglón seguido, se refirió a las diferencias ideológicas que tiene con el presidente brasileño, quien será de los pocos líderes de izquierda que quedan en la región después de que en otros siete países ganaran candidatos de derecha y afines a Donald Trump en Estados Unidos, como De la Espriella. No obstante, restó importancia a esas diferencias.

“El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas”, agregó.

Finalmente, se refirió a algunos de los temas clave para trabajar entre ambos países, que además comparten frontera.

“Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, concluyó.