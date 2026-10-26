Abatido alias Cali, señalado cabecilla financiero del Eln, en Sardinata, Norte de Santander

Una operación militar adelantada en zona rural de Sardinata, Norte de Santander, dejó un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln) muerto y otros dos capturados, según información entregada por las autoridades militares.

El operativo se desarrolló en la vereda Fátima, con la participación de soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 30 Batalla de Cúcuta, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre que murió durante la operación fue identificado como Luis Eliecer Contreras Buitrago, conocido con los alias de Cali o Pachelero. Las autoridades lo señalaban de tener más de 20 años de trayectoria dentro de esa organización armada y de desempeñarse, desde hace cinco años, como cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras.

Puede leer: Se cayó cuando huía de la Policía de Cúcuta: andaba en moto y armado

Según el perfil criminal divulgado por las autoridades, Contreras Buitrago estaría vinculado con una estructura de milicias señalada de realizar extorsiones contra los sectores minero, agrícola y comercial en Sardinata, Bucarasica y el sector conocido como la Y de Astilleros. Además, tenía una orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento también fueron capturados otros dos presuntos integrantes del Eln. Las tropas incautaron armas y elementos de guerra e intendencia, entre ellos un fusil AK-47 calibre 7,62 milímetros, una escopeta calibre .22, una granada de mano y una pistola de 9 milímetros. El material quedó a disposición de las autoridades competentes.

El Ejército informó que las operaciones militares y policiales continuarán en Norte de Santander con el objetivo de afectar las capacidades armadas y logísticas de los grupos ilegales que operan en la región