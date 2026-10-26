Hollman Morris será imputado por presuntos delitos de abuso; conozca la fecha de la audiencia

La Fiscalía General de la Nación imputará el próximo 17 de noviembre al exconcejal de Bogotá y exdirector de RTVC Hollman Morris por el presunto delito de acto sexual violento, en un proceso relacionado con una denuncia presentada por la periodista María Antonia García de la Torre.

La investigación se refiere a hechos que habrían ocurrido en 2011, en Madrid, España, cuando García de la Torre trabajaba para el diario El Mundo y buscó reunirse con Morris por su interés en un documental.

La denuncia fue presentada en 2019. Según el relato de la periodista, el entonces periodista la habría sujetado por la fuerza, manoseado y besado sin su consentimiento durante un encuentro en la capital española.

¿Qué denunció María Antonia García de la Torre?

En declaraciones publicadas por El Tiempo, García de la Torre relató cómo habría ocurrido el episodio durante una reunión en el barrio Lavapiés, en Madrid.

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“Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”, afirmó la periodista.

En el mismo relato, insistió en que su intención al reunirse con Morris estaba relacionada con su interés profesional y negó que existiera alguna ambigüedad sobre el motivo del encuentro.

“Estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado”, señaló en declaraciones al diario.

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La periodista también sostuvo que los hechos habrían sido reconocidos por Morris durante una entrevista con Vicky Dávila. Esta afirmación hace parte de su versión sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó con la denuncia contra Hollman Morris?

El proceso judicial ha tenido varios momentos. En 2021, la Fiscalía decidió archivar la denuncia. García de la Torre solicitó que se reabriera la investigación y su petición fue aceptada posteriormente.

Ahora, con la imputación prevista para el 17 de noviembre, el caso tendrá una nueva etapa judicial en la que la Fiscalía expondrá los hechos que atribuye al exdirector de RTVC y la calificación jurídica correspondiente.

La imputación de cargos no equivale a una condena ni determina por sí sola la responsabilidad penal de Morris. Esa responsabilidad deberá establecerse conforme al desarrollo del proceso y las decisiones de las autoridades judiciales.

Tomado de El Universal.

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