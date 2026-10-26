Colombia registra más de 700 especies de abejas

Un estudio realizado recientemente reveló que en Colombia se encuentran 738 especies de abejas, número considerablemente más alto a las estimaciones que se tenía anteriormente.



Por años, estudios y documentos dijeron que en Colombia vivían unas 500 o 600 especies de abejas. Sin embargo, un nuevo inventario publicado el pasado primero de octubre en la revista científica PeerJ, confirmó 738 especies. Es la primera lista de las abejas de Colombia en la que cada especie está respaldada por ejemplares reales, guardados en museos y colecciones.



La cifra supera en más del 20% a los conteos anteriores, de 2003 y 2009, que reportaban entre 466 y 604 especies.



“El salto no se debe a que hayan aparecido nuevas abejas sino al nivel de detalle con el que se adelantó esta investigación”. dijo el curador de las Colecciones de Entomología e Invertebrados del Instituto Humboldt, Jhon César Neita, quien hizo parte del equipo que adelantó la investigación durante más de un lustro.

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El investigador reveló que fueron encontradas 246 especies que nunca habían sido registradas en el país. Al mismo tiempo, sacaron de la lista 109 especies que aparecían en conteos anteriores.



De las 738 especies, 140 no viven en ningún otro lugar del planeta distinto a Colombia. Corresponden al 19 % del total. Un registro de endemismo que, para Neita, también podría quedarse corto teniendo en cuenta que hay zonas, como el Chocó, por ejemplo, que no cuentan con colecciones.



Con este conteo, Colombia se convierte en el cuarto país con más especies de abejas en Suramérica, después de Brasil (1.985), Argentina (1.183) y Perú (779). Supera a Bolivia, Ecuador, Chile y Paraguay.

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