Investigan muerte de operario en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá

Una emergencia se registró en la madrugada de este lunes 26 de octubre en la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, donde un funcionario de la Aeronáutica Civil habría caído desde el octavo piso de la estructura.

De acuerdo con la información preliminar, todo indica que el hecho habría ocurrido hacia las 3:00 a. m. y el cuerpo del trabajador habría sido encontrado alrededor de las 9:00 a. m., varias horas después.

Se trata de un hombre que pertenecería al área de meteorología de la Aeronáutica Civil, quien tenía 38 años. La torre de control del aeropuerto alcanza una altura de 89 metros en su punto máximo.

Por ahora, las circunstancias de la muerte no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar qué ocurrió y establecer si se trató de un accidente o de un posible caso de suicidio.

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Unidades de criminalística de la Policía Nacional y personal de seguridad del aeropuerto acordonaron la zona para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar pruebas.

Entre tanto, las autoridades judiciales revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad y las bitácoras de turno para reconstruir lo ocurrido antes del hecho. Pero, hasta ahora, ni la Aerocivil ni el aeropuerto reportaron alteraciones en la operación aérea.

El antecedente de una muerte laboral en El Dorado

Como antecedente de una muerte ocurrida durante una jornada laboral en El Dorado, el 20 de octubre de 2025 falleció Marlon Andrey Cristiano Ortiz, un trabajador de 22 años que llevaba cerca de un mes de servicio en la operación aeroportuaria. Aunque este caso recoge circunstancias muy diferentes.

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El joven atendía un vuelo internacional con destino a Guayaquil cuando fue atropellado por una máquina de trabajo en alturas, de unas seis toneladas, que se desplazaba por la posición 53 de la plataforma.

Tras el accidente, el Ministerio del Trabajo abrió una investigación formal contra Avianca y su operador logístico SAI para esclarecer las circunstancias del hecho. Según lo constatado por esa cartera, habían transcurrido diez años sin que se registrara un fallecimiento en el lugar de trabajo dentro de la operación de la aerolínea.

El caso también estuvo precedido por advertencias sobre posibles riesgos de accidentes en las pistas del aeropuerto. Según los antecedentes sindicales, estas alertas habían sido comunicadas en varias ocasiones al Ministerio del Trabajo y a la Aeronáutica Civil.

Tomado de El Colombiano.

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