Hallan muerta a una mujer dentro de una camioneta en el área metropolitana de Cúcuta

Sobre las 6:00 de la mañana de este lunes, una mujer que conducía una camioneta gris de placas NYN-048 murió en circunstancias que son materia de investigación.

El vehículo fue encontrado sobre el separador del Anillo Vial Oriental, a la altura del punto conocido como La Redoma del Toro, en límites entre Cúcuta y Villa del Rosario, luego de un aparente accidente de tránsito.

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Sin embargo, durante la inspección, las autoridades encontraron impactos de bala en la camioneta. De manera preliminar, se investiga si los disparos provocaron que la conductora perdiera el control del vehículo y se saliera de la vía.

Las autoridades permanecen en el lugar adelantando el levantamiento del cadáver y la inspección técnica de la escena.

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