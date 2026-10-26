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Le dieron dos disparos por resistirse al robo de su cadena de oro, en Los Patios
La víctima se disponía a entrar a su casa, cuando fue abordada por los delincuentes.
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petare
Robo en Los Patios. / Foto: cortesía
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Lunes, 26 de Octubre de 2026

Cuando llegaba a su vivienda, luego de una jornada de trabajo, un habitante de la calle 32, entre las avenidas 1 y 0, del barrio 12 de Octubre, en Los Patios, resultó herido de bala durante un atraco. El hecho ocurrió el pasado sábado, hacia las 6:00 de la tarde.

Según los relatos de los vecinos entregados a este medio, el hombre se disponía a entrar a su casa cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron. Uno de ellos sacó un arma de fuego y lo intimidó para que entregara la cadena de oro que llevaba puesta.

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En medio del hurto, él forcejeó con los delincuentes y, por eso, le dispararon. Luego, los ladrones se fueron, mientras al vecino lo auxiliaron”, expresó a La Opinión un residente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), que atendió el caso, la víctima se trasladó por sus propios medios a una clínica de la capital de Norte de Santander.

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Los uniformados establecieron que el ciudadano recibió dos impactos de bala, uno de los cuales le quedó alojado en el hombro izquierdo.

Las heridas no revisten gravedad, por lo que el hombre se recupera satisfactoriamente. 

Los residentes afirmaron que el barrio es muy tranquilo y que desde hacía muchos años no presenciaban un hecho de esta naturaleza.

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