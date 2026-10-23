Alerta por lluvias en la provincia de Ocaña

El Instituto Nacional de Vías (Invías) advirtió a los conductores sobre los efectos de las lluvias aisladas en las carreteras de Norte de Santander y el sur del departamento del Cesar.

En el kilómetro 33+563 de la ruta 7007, que conduce hacia la capital del departamento, se registró un derrumbe y el tráfico vehicular estuvo restringido a medio carril, mientras los microempresarios procedían a despejar la arteria vial.

El desprendimiento de lodo, piedras y árboles se reportó en el sitio conocido como Alto del Pozo, perteneciente al territorio de Ábrego y que también colinda con la zona de influencia de los municipios vecinos de Villa Caro y Sardinata.

Ante esta situación, los campesinos alertaron sobre el deslizamiento desde lo alto de la montaña y los operadores viales activaron las alarmas mientras la maquinaria retiraba el material.

Los vecinos también ayudaron con machetes a cortar las ramas de las especies vegetales para permitir el paso de algunas motocicletas.

Por el momento, la circulación de vehículos se mantiene con normalidad. Sin embargo, los usuarios de la vía deben adoptar medidas de seguridad, ya que la calzada está mojada y la filtración de agua en el talud es permanente.

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Por su parte, los viajeros que se dirigen hacia la Ruta del Sol también deben tomar precauciones en la cuesta de Sanín Villa, debido a los derrumbes ocasionados durante los torrenciales aguaceros.

