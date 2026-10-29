¿Sospechaba que lo podían matar? Miguel Castellanos fue asesinado mientras sostenía un arma en Cúcuta

Más de 48 horas después del asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, y mientras sigue vigente una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables, nuevos detalles del crimen salen a la luz y abren más interrogantes sobre lo ocurrido.

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Una de las principales incógnitas es por qué Castellanos se bajó de su camioneta Toyota TXL gris, de placa JRP-425, aparentemente por voluntad propia. A esto se suman las dudas sobre la hipótesis inicial de que una motocicleta habría chocado intencionalmente el vehículo del precandidato a la Alcaldía de Cúcuta.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, informó inicialmente que el asesinato se habría desencadenado luego de que una motocicleta chocara contra la camioneta de Castellanos. Sin embargo, el vehículo no presentaba rayones visibles en la carrocería, por lo que, de haberse producido el choque, habría sido leve.

El caso quedó en manos de una unidad especializada de la Fiscalía, debido a la condición de líder político de la víctima. Los investigadores deberán esclarecer las circunstancias del homicidio, que ha mantenido en vilo a la comunidad.

Mientras avanzan las pesquisas, hoy, en horas de la tarde, familiares, amigos y allegados se reunirán en la parroquia Nuestra Señora del Carmen para despedirlo. Las exequias están previstas para las 3:00 de la tarde y, una hora después, se realizará su despedida final.

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Murió armado

El diario El Tiempo reveló nuevos detalles sobre la escena del crimen, hasta ahora desconocidos, en medio del hermetismo con el que las autoridades han manejado el caso. El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se mantiene en silencio ante los medios de comunicación.

Según ese medio, en el lugar fueron halladas dos armas de fuego. Una de ellas, encontrada en el suelo, era una pistola Jericho calibre 9 milímetros, con nueve cartuchos en el cargador. Esta sería el arma con la que le habrían disparado a Castellanos hasta causarle la muerte.

La otra fue encontrada, sorpresivamente, en las manos de la víctima. Este hallazgo abre nuevos interrogantes: ¿intentó defenderse durante el altercado o descendió de la camioneta armado?

Lo cierto es que Castellanos no habría alcanzado a utilizarla. Según la información conocida, su cuerpo presentaba heridas de bala en la axila derecha, en ese mismo hombro y en la nariz. Esta última lesión le habría provocado la muerte y su caída sobre el asfalto.

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¿Encuentro o accidente?

El hecho de que Castellanos estuviera armado ha generado más dudas sobre lo ocurrido y sobre si realmente se trató de un incidente de tránsito o de un encuentro previamente planeado. Las circunstancias del caso siguen siendo materia de investigación.

En primer lugar, la ausencia de daños visibles en la carrocería de la camioneta no parece respaldar la hipótesis de un choque. Además, para algunos allegados de la víctima, resulta extraño que Miguel se orillara y descendiera voluntariamente del vehículo en una zona desolada.

“Uno no se baja así, a menos que conozca a la otra persona”, comentó un allegado de Castellanos aquella noche del lunes 26 de octubre, mientras el desconcierto se mezclaba con el dolor por su muerte. A esto se suma el hecho de que llevara un arma de fuego. Esta circunstancia plantea nuevos interrogantes sobre lo que pudo haber ocurrido antes de los disparos y si la víctima anticipaba algún riesgo al encontrarse con dos hombres que, al parecer, se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN.

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Investigado por irregularidades

Según El Tiempo, el nombre de Castellanos habría aparecido en una investigación de la Fiscalía, ya cerrada, relacionada con presuntas irregularidades en el puerto de Cartagena, cuando era oficial policial.

De acuerdo con ese medio, un agente encubierto lo habría mencionado en una declaración en la que se advertía sobre el supuesto cobro de sobornos millonarios para permitir el ingreso de mercancía ilegal.

A esto se habría sumado una denuncia según la cual una alta funcionaria de la Dirección de Aduanas de Cartagena y uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) habrían conformado una estructura criminal para facilitar el ingreso de estos productos.

Cabe recordar que, durante parte de sus 21 años de carrera policial, Castellanos se desempeñó principalmente en la Polfa y llegó a comandar esta unidad en Cartagena y otras ciudades.

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