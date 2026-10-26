Se sometió a la justicia alias Flecha, señalado como uno de los cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo

Edison Durán Ayala, conocido como alias Eduardo o Flecha, quien es señalado como segundo cabecilla de la subestructura Dairo Catatumbo del frente 33 de las disidencias de las Farc, se sometió ante la justicia tras una serie de operaciones del Ejército Nacional en articulación con la Policía Nacional.

Según información de inteligencia militar, Durán tendría más de 15 años en el mundo criminal y habría estado a cargo de finanzas y de la comisión armada. Además, sería uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y estaría bajo las órdenes de alias Darwin Piquiña.

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Las autoridades lo relacionan con confrontaciones contra el Eln en el norte de Tibú y el lanzamiento de un explosivo a tropas del Ejército en noviembre de 2025, al igual, es señalado de desplazamientos forzados que afectaron a por lo menos 1.000 personas en la zona rural de Tibú en abril del presente año.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el sometimiento afecta la capacidad de mando y financiación de la estructura.

Según el mandatario, Durán Ayala enfrenta un proceso por terrorismo y rebelión.