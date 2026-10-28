Murió Alvin Hellerstein, juez que llevaba el caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos

El juez federal Alvin Kenneth Hellerstein, quien presidía el proceso penal contra el exlíder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, falleció este miércoles de causas naturales, a pocos días de cumplir 93 años. Así lo informó el tribunal, que explicó que un nuevo juez será asignado de forma aleatoria para continuar con el caso y con los demás asuntos a cargo de Hellerstein.

Hellerstein nació el 28 de diciembre de 1933 en Nueva York. Estudió en la Bronx High School of Science, se graduó en Columbia College (1954) y obtuvo su título de abogado en la Columbia Law School (1956), donde fue editor de la Columbia Law Review.

Tras ejercer como asistente del juez Edmund Palmieri, sirvió como teniente primero en el Cuerpo de Abogados Generales del Ejército de Estados Unidos (1957-1960). Luego trabajó durante casi cuatro décadas en el bufete Stroock & Stroock & Lavan, donde llegó a ser socio y cojefe del departamento de litigios. En 1998, el presidente Bill Clinton lo nombró juez del Distrito Sur de Nueva York; asumió el estatus de juez sénior en 2011.

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A lo largo de su carrera judicial se destacó por manejar casos complejos y de alto perfil. Supervisó litigios masivos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, incluyendo demandas de víctimas, primeros respondedores y propietarios. También intervino en procesos contra figuras como Harvey Weinstein, en juicios por fraude (como el de Charlie Javice y el de Bill Hwang, de Archegos), y en asuntos que involucraron a la administración Trump, entre ellos rechazos a intentos de trasladar el caso de pagos de silencio a tribunales federales y una decisión de 2025 que frenó deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sin debido proceso.

Judío ortodoxo, exhibía en su despacho el versículo bíblico “Tzedek, tzedek tirdof” (“Justicia, justicia perseguirás”) y fue presidente de la Junta de Educación Judía.

El caso Maduro

Hellerstein llevaba años vinculado a procesos relacionados con Venezuela. En 2011 ya había presidido un caso contra el general venezolano Cliver Alcalá Cordones, y el expediente principal contra Maduro se remontaba a una acusación de 2020 (con antecedentes desde alrededor de 2011-2014) por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y cargos relacionados con armas. Según la fiscalía, Maduro y su entorno habrían facilitado el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en coordinación con carteles y grupos designados como terroristas, para financiar el régimen.

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El 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro y a Flores en Caracas en una operación ordenada por el presidente Donald Trump. Fueron trasladados a Nueva York. El 5 de enero se declararon no culpables ante Hellerstein.

El juez interrumpió intervenciones de Maduro en las que se presentaba como “prisionero de guerra” o rechazaba las acusaciones, y ordenó que permanecieran en custodia federal. En octubre de 2026 se añadieron cargos de conspiración para torturar a ciudadanos estadounidenses y opositores políticos detenidos en Venezuela; ambos se declararon nuevamente no culpables y el juicio, previsto inicialmente para junio de 2027, se aplazó ligeramente.

La defensa de Maduro ha argumentado inmunidad de jefe de Estado y ha cuestionado la legalidad de la captura. El caso, de gran complejidad jurídica y geopolítica, sigue pendiente de un nuevo juez. Hellerstein era considerado un jurista experimentado, independiente y de estilo directo, aunque su avanzada edad generó debates sobre su capacidad para llevar un proceso tan complejo y mediático.

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