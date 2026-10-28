Con Petro se perdieron 25.000 empleos en el sector carbón y coque: Fenalcarbón 

El sector del carbón y coque ven en el gobierno que acaba de empezar, encabeza del presidente Abelardo de la Espriella, la oportunidad de recuperar la producción y la dinámica que perdió durante los cuatro años de la administración de Gustavo Petro.

Durante la inauguración de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, en Bogotá, en la que participan empresarios de Norte de Santander, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, expresó que los últimos cuatro años fueron de mucha incertidumbre.

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Recordó que en 2022, cuando la industria comenzaba a vivir un periodo de pujanza, en el país comenzaron a legislarse y promulgarse toda una serie de medidas que lo único que pretendieron fue su marchitamiento temprano.

“La no deducibilidad de las regalías, la sobretasa de renta para el sector de los carbones y el aceleramiento de la entrada en aplicación del impuesto al carbono sobre el carbón fueron los primeros campanazos de alerta martillados con la primera reforma tributaria de octubre del 2022”, dijo Cante.

El también exministro de Minas y Energía detalló que se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, en mayo del 2023, el cual pretendió prohibir los nuevos títulos mineros de carbón y promover medidas para la salida temprana de la industria y, desde ese momento, se empezaron a configurar una reforma estructural ideologizada al Código Minero, así como la creación de una empresa estatal minera Ecominerales.

“Luego vinieron las declaratorias de emergencia económica. Cuatro, dos fallidas, donde se afianzó la persecución con la creación del impuesto a las ventas de carbón, seguido del incremento por decreto de la tarifa de anticipo de renta que se vio triplicada solo para nuestro sector al pasar del 1,6% al 4,5%, atrapando la caja de las compañías”, agregó.

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, resaltó que la prohibición de exportaciones a Israel, recientemente anulada, no solo representó una reducción de sus posibilidades exportadoras, sino que minó la confianza comercial en nuestro país y nuestras empresas.

Todo esto llevó a que se perdieran 25.000 empleos directos en el este sector, según, el gremio.

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Nuevo ciclo

El presidente de la Junta Directiva de Fenalcarbón, Juan Manuel Sánchez Vergara, destacó que, de acuerdo con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, para el 2026, la demanda mundial de carbón alcanzaría una cifra récord de 8.940 millones de toneladas.

Por eso, subrayó que Colombia cuenta con carbón metalúrgico, coque, conocimiento, experiencia empresarial, trabajadores formados y una capacidad productiva que se debe preservar y aprovechar “para recuperar los 25.000 empleos directos que se perdieron”.

“Nos encontramos ante un nuevo ciclo político, una oportunidad para revisar la decisiones que marcarán el rumbo del país y construir una visión de futura basada en el interés nacional. Durante los últimos cuatro años, a la crisis de los mercados internacionales y las presiones geopolíticas se sumó un entorno regulatorio totalmente adverso, que afectó la competitividad de nuestro sector y aumentó la desconfianza inversionista”, manifestó Sánchez.

El líder gremial resaltó que los ingresos para el Estado generados por el carbón y coque pasaron de cerca de $15 billones, en 2022, a solo $3,5 billones, el año pasado, por lo que consideró que no es “momento para quedarnos en el pasado, es una oportunidad para mirar hacia adelante con serenidad, responsabilidad y sentido de país, a pesar de las dificultades”.

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Sánchez recordó que detrás de cada tonelada de carbón y de coque hay empresas, trabajadores proveedores y familias, así como regiones enteras cuya economía depende de esta actividad, como la de Norte de Santander.

“Por eso, el lema de esta cumbre: ‘De la ideología a la soberanía’ es una invitación a tomar decisiones sobre nuestros recursos naturales, desde una perspectiva estratégica, considerando la seguridad energética, el empleo, las exportaciones, los ingresos fiscales y la competitividad nacional”, enfatizó.

Finalmente, el presidente de la Junta Directiva de Fenalcarbón dijo que el país puede avanzar hacia una economía más diversificada y, por supuesto, con menores emisiones, pero esa transición debe realizarse de manera responsable, sin renunciar anticipadamente a los recursos que deja esta industria, la cual continúa siendo importante.

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