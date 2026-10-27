¿De cuánto debería ser el aumento del salario mínimo en 2027? Esto propone Bancolombia

La negociación del salario mínimo para 2027 se aproximo y los empresarios y trabajadores están revelando sus apuestas.

Recientemente, el líder del banco más grande del país sostuvo declaraciones sobre en cuánto debería ubicarse el incremento de ese ingreso para estar en orden con la economía y no ocasionar un alza muy desproporcionada en los precios.

Así es, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, planteó que el incremento del salario mínimo debe tomar como referencia la inflación y la productividad del país. El directivo defendió que la negociación combine criterios económicos con el componente social del ingreso de millones de trabajadores.

Esas declaraciones fueron brindadas durante el Congreso Colombiano de la Construcción 2026, en medio de las expectativas sobre el comportamiento de los precios y las discusiones para definir el ajuste salarial del próximo año.

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Un salario mínimo subiendo hasta 9%

Mora mencionó que Colombia cuenta con un mecanismo para establecer el incremento del salario mínimo que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Este consiste en tomar la inflación, incorporar la productividad y sumar algunos puntos adicionales.

“Creo que acogernos a ese mecanismo de inflación más productividad y tal vez unos pequeños puntos es el mecanismo que debería primar en esas conversaciones”, añadió el presidente de Bancolombia.

El directivo señaló que la discusión debería concentrarse en compensar el aumento de los precios y reconocer las mejoras en productividad, con un ajuste que tenga en cuenta tanto las condiciones de la economía como las necesidades de los hogares.

Para ilustrar su propuesta, Mora mencionó una inflación de 6,29% y una productividad que podría ubicarse entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Con esos componentes, consideró razonable un aumento salarial de entre 8% y 8,5%, hasta un rango de 9%.

“Algo entre el 8, 8 y medio, 9 podría ser un tema muy razonable para la economía y para los trabajadores”, sostuvo.

El salario mínimo tiene un componente social

El presidente de Bancolombia advirtió que la discusión no debe limitarse a las variables económicas. Para una parte importante de la población el salario mínimo constituye el principal sustento de sus familias y representa una fuente de ingresos para avanzar socialmente.

Por esa razón, insistió en que la negociación debe encontrar un equilibrio entre la productividad del país y las necesidades de los trabajadores que dependen de ese ingreso.

“Hay unas familias, hay un grupo de personas importante que el salario mínimo es su sustento y es su forma de poder seguir, digamos, avanzando socialmente”, afirmó Mora.

El directivo reiteró que el objetivo debe ser conciliar la compensación por el costo de vida con las condiciones económicas del país, sin dejar de lado el impacto social que tiene la decisión sobre los hogares.

Inflación 2026

Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, estimó que la inflación colombiana podría terminar 2026 alrededor de 7%, principalmente por las presiones sobre los precios de los alimentos, la energía y el gas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

El economista advirtió que los efectos climáticos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027. Durante ese periodo, los embalses suelen alcanzar sus niveles más bajos, lo que incrementa la necesidad de generar electricidad mediante plantas termoeléctricas.

Esta generación es más costosa que la hidráulica y podría ejercer presiones adicionales sobre las tarifas de energía. En consecuencia, los efectos del fenómeno climático podrían sentirse en los gastos de los hogares y en los costos de las actividades económicas.

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Ballén señaló que, una vez se normalicen las condiciones climáticas, esas presiones deberían moderarse gradualmente.

Los precios seguirán subiendo en 2027

Aunque las presiones asociadas al clima podrían disminuir cuando se normalicen las condiciones de los embalses, Aval Asset Management prevé que otros factores continúen incidiendo en los precios durante 2027.

Uno de ellos sería el incremento del salario mínimo. Según Ballén, el ajuste podría trasladarse a los precios de algunos servicios, lo que mantendría presiones inflacionarias durante el próximo año.

Otro factor serían los cánones de arrendamiento. El economista anticipó que sus incrementos serían superiores a los de 2026 debido a la mayor inflación registrada este año.

Estos factores muestran que el comportamiento de los precios dependerá tanto de las condiciones climáticas y los costos de generación eléctrica como de los ajustes salariales y de los gastos asociados a la vivienda.

Así, la discusión sobre el salario mínimo para 2027 estará vinculada con la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y, al mismo tiempo, considerar los posibles efectos del incremento salarial sobre los precios de algunos bienes y servicios.