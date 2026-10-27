Más allá del combustible: los costos ocultos que encarecen la última milla en Colombia

En la actualidad el debate nacional sobre la competitividad empresarial se ha centrado en el costo de la última milla y el alza en los precios del combustible.

Sin embargo, expertos del sector logístico manifiestan que el verdadero sobrecosto en la cadena de suministro se encuentra en los costos ocultos de la operación, como: tiempos muertos en muelles de carga, trayectos con vehículos subutilizados, rutas mal planificadas y reprocesos por falta de trazabilidad en tiempo real.

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De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte y estudios del sector logístico nacional, el costo logístico sobre las ventas en Colombia supera el 12,6%, ubicándose por encima del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para el country manager de Descartes + Drivin en Colombia, Juan Angel, el precio del combustible es un factor exógeno que las empresas no pueden controlar, pero las ineficiencias de su operación sí son gestionables.

“La integración de un TMS permite a las empresas colombianas pasar de una logística reactiva a una gestión predictiva basada en datos. Al eliminar kilómetros innecesarios y optimizar el tiempo de los vehículos, las compañías logran reducciones en costos operativos de entre un 15% y un 25%’’, afirmó Angel.

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En el transporte de última milla, las ineficiencias operativas generan pérdidas millonarias:

Tiempos de espera excesivos: los camiones de entrega pueden pasar entre 4 y 8 horas diarias detenidos en procesos de cargue, descargue o trámites documentales manuales, lo que reduce drásticamente la productividad de la flota.

los camiones de entrega pueden pasar entre 4 y 8 horas diarias detenidos en procesos de cargue, descargue o trámites documentales manuales, lo que reduce drásticamente la productividad de la flota. Vehículos subutilizados: se estima que cerca del 30% de los trayectos de transporte en el país se realizan con vehículos vacíos o con un nivel de ocupación por debajo de su capacidad óptima.

se estima que cerca del 30% de los trayectos de transporte en el país se realizan con vehículos vacíos o con un nivel de ocupación por debajo de su capacidad óptima. Rutas ineficientes y congestión: la falta de algoritmos de ruteo dinámico incrementa hasta en un 15% el kilometraje recorrido, elevando el desgaste vehicular y las emisiones de carbono.

Una respuesta integral a la operatividad logística

Frente a esta coyuntura, soluciones como Descartes + Drivin, plataforma nativa en la nube especializada en la gestión y optimización de transporte (TMS), se posiciona como un pilar tecnológico clave para optimizar la distribución de mercancías en el país.

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La solución combinada permite a las empresas de consumo masivo, retail, manufactura y operadores logísticos en Colombia abordar integralmente estos costos invisibles mediante:

Planificación y ruteo inteligente: algoritmos avanzados que optimizan secuencias de entrega considerando el tráfico urbano, restricciones de circulación y ventanas de horario de los clientes, reduciendo el kilometraje hasta en un 20%. Visibilidad e integración en tiempo real: seguimiento continuo de la flota y monitoreo de entregas que minimiza las fricciones administrativas y acelera el ciclo de facturación. Gestión de capacidad y flota: maximización de la ocupación del vehículo para evitar despachos con bajo volumen y reducir significativamente los trayectos en vacío. Disminución de tiempos muertos: integración con sistemas de gestión de citas en muelles y centros de distribución para agilizar el flujo de vehículos.

Además del impacto económico, la digitalización de la flota y la optimización de trayectos contribuyen directamente a las metas de descarbonización de las empresas en Colombia, al reducir la huella de carbono asociada al consumo innecesario de combustible.

En un entorno altamente dinámico, Descartes + Drivin reafirman su compromiso de acompañar a las empresas colombianas en la construcción de operaciones logísticas más eficientes, rentables y sostenibles.

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