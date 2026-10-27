¿Qué pasará con el salario mínimo en 2027? Fenalco anticipa su postura

El aumento del salario mínimo para 2027 empieza a perfilarse como uno de los principales debates económicos de fin de año en Colombia. Mientras los gremios empresariales plantean un incremento de entre 8,5% y 9%, las centrales obreras propondrán un alza de 38,5%.

A la discusión se sumó Fenalco, el gremio de los comerciantes, que considera que el ajuste no debería superar el 9%. La diferencia entre las propuestas anticipa una negociación marcada por posiciones distantes sobre cuánto deben aumentar los ingresos de los trabajadores.

Un salario políticamente costoso

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó durante el Congreso de Asocajas que el incremento debe tener en cuenta tanto la inflación como la productividad, con el propósito de favorecer la actividad empresarial.

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“Tenemos que regresar a un salario políticamente costoso para el gobierno, pero que dinamice al sector empresarial. Se debe seguir la fórmula de inflación más productividad. En ese sentido, el aumento no debería superar 9%”, manifestó el dirigente gremial.

La propuesta de Fenalco se encuentra dentro del rango planteado por otros gremios empresariales, que estiman que el incremento debería ubicarse entre 8,5% y 9%. En contraste, las centrales obreras llevarán a la mesa una solicitud de aumento de 38,5%.

Ya casi inician negociaciones

Aunque la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ya tuvo sus primeras reuniones en octubre, la discusión formal del salario mínimo se desarrollará entre finales de noviembre y diciembre.

Uno de los datos clave para la negociación será la productividad total de los factores, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgará a finales de noviembre.

Este indicador será uno de los principales insumos técnicos que utilizarán el Gobierno, los trabajadores y los empleadores para respaldar sus propuestas durante las conversaciones.

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El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no hay consenso para esa fecha, la Ley 278 de 1996 establece que la comisión deberá reunirse nuevamente para buscarlo antes del 30 de diciembre, con base en los elementos de juicio disponibles.

Si tampoco se logra un acuerdo dentro de ese segundo plazo, el Gobierno fijará el incremento salarial. Para ello deberá considerar la meta de inflación del año siguiente, establecida por la Junta Directiva del Banco de la República, y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad coordinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Pendiente de resolver la demanda

Otro factor que podría incidir en la negociación es el pronunciamiento pendiente del Consejo de Estado sobre las demandas de nulidad contra el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, correspondiente al 23%.

La decisión del alto tribunal podría modificar el escenario de la discusión para 2027, debido a que cambiaría el salario base sobre el cual se calcularía el nuevo incremento.

Si el Consejo de Estado declara la nulidad del decreto, no sería la primera vez que ocurre en Colombia. En 2017, el tribunal anuló un decreto de salario mínimo por considerar insuficientes las razones expuestas para justificar el aumento.

Sin embargo, en esa ocasión protegió los salarios que ya habían sido devengados. La decisión se fundamentó en que el Gobierno no había explicado suficientemente los motivos para establecer el incremento de ese año.

Fenalco insiste en que tumben el aumento del salario mínimo 2026

El Consejo de Estado entró en la fase final del proceso en el que deberá determinar si fue legal el aumento de 23 % del salario mínimo para 2026, establecido mediante el Decreto 1469 de 2025. Todo esto mientras gremios demandantes como Fenalco insisten en que se tumbe ese aumento.

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La decisión aún no se ha producido. A comienzos de octubre, el tribunal cerró la etapa probatoria, acumuló las demandas y ordenó que el proceso avance mediante sentencia anticipada.

Ahora quedan pendientes los alegatos finales, el concepto del Ministerio Público y, posteriormente, la sentencia de fondo que definirá la legalidad del decreto.

Mientras se resuelve el proceso, el salario mínimo de 2026 se mantiene en $1.750.905 mensuales.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentó sus alegatos de conclusión ante el Consejo de Estado y reiteró su solicitud para que sea declarado nulo el Decreto 1469 de 2025.

Jaime Alberto Cabal sostuvo que el Gobierno anterior no podía apartarse de los criterios establecidos por el legislador y que la fijación del salario mínimo está sujeta a reglas que deben cumplirse.

Tomado de El Colombiano.

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