El carbón en Norte de Santander: el ‘seguro energético’ que multiplica por 3,4 cada peso invertido

Con el fenómeno El Niño en desarrollo, que ha generado estrechez hídrica, el carbón se consolida como el “seguro energético de Colombia”, pues, el país cuenta con una capacidad de generación térmica a carbón de 1.620 megavatios (MW) distribuida en 14 termoeléctricas en Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba y La Guajira.

Este fue el panorama que describió el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, quien estuvo en Cúcuta y, en entrevista con La Opinión, precisó que la generación a base del mineral representa el 8% de la energía firme nacional y llega a cubrir entre el 18% y el 20% del consumo en momentos críticos, como el que se está viviendo.

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“Hoy estamos en ese punto cercano al 15% del consumo nacional. Este carbón proviene fundamentalmente de la pequeña minería, como la que hay en Norte de Santander”, apuntó Cante, quien enfatizó que el carbón es tan importante para el país que, por cada peso que aporta, la economía mueve 2,42 pesos más.

El también exministro de Minas y Energía manifestó que todas las unidades acumulan una capacidad máxima de generación que está alrededor de las 35 GW hora/día, lo cual implica un consumo de carbón de aproximadamente 450.000 toneladas al mes.

El líder gremial destacó que este departamento juega un papel protagónico en ese engranaje, porque la demanda de las plantas Termotasajero I y II oscila entre 90.000 y 100.000 toneladas al mes; ambas unidades representan aproximadamente el 20% de la capacidad de generación térmica.

“Durante El Niño de 2024, el 23 de abril fue el día en el que estuvimos a dos o tres puntos de parar la generación de los embalses, por los bajos niveles. En ese momento estuvimos en el 35% o 36% gigavatios hora/día, eso fue cerca del 20% del consumo diario nacional. Imagínese si no hubiéramos tenido esa capacidad de respaldo”, afirmó el economista.

En ese mes, este tipo de generación le ahorró a Colombia más de $2 billones al prevenir racionamientos e impedir incrementos desmedidos en las tarifas de energía, según el presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

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Extorsión en el Catatumbo

Carlos Cante advirtió que la situación de orden público en la subregión del Catatumbo continúa como uno de los mayores obstáculos para los productores de carbón. Además de la alta carga tributaria impuesta por el gobierno de Gustavo Petro, los mineros de la zona deben enfrentarse a una “tributación adicional” representada por la extorsión que imponen los grupos armados ilegales.

“Aparte del incremento del government take (porcentaje de participación del Estado), para nadie es un secreto que existe una tributación adicional por parte de los grupos armados al margen de la ley, que le cobran al señor de la volqueta, al del camión, al operador minero… por tonelada. Ese sobreprecio lo tiene que asumir el productor”, añadió el vocero de los empresarios.

Cante manifestó que esta situación conduce a que no haya ningún incentivo a la legalidad, porque los impuestos más las extorsiones hacen imposible desarrollar cualquier negocio.

Los retos

El sector del carbón enfrenta desafíos urgentes que amenazan su sostenibilidad financiera y operativa, según el presidente de Fenalcarbón:

Pérdida de competitividad. Debido al incremento de costos tributarios, laborales y logísticos a nivel local, la producción de carbón (térmico, metalúrgico) y coque tuvo una caída de aproximadamente 16 millones de toneladas entre 2022 y 2025.

Mercado de Israel. Colombia exportaba un promedio de 3.5 millones de toneladas anuales a Israel hasta 2024. Tras la prohibición decretada por la administración de Gustavo Petro, ese país sustituyó el carbón colombiano con compras a Sudáfrica y migró parte de su generación a gas. Aunque la prohibición ya fue anulada, el daño está hecho y recuperar ese mercado será difícil.

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Distritos Mineros. Minminas avanza en un proyecto para derogar las resoluciones que limitaban los distritos mineros. Según Carlos Cante, dichas resoluciones desvirtuaban la ley original y conducían al marchitamiento de la industria, por lo que su anulación permitirá retornar al espíritu de fomento y desarrollo productivo en los territorios.

Enfoque de transición. El gremio celebra que el gobierno de Abelardo de la Espriella aborde la transición energética desde el “pragmatismo y la sensatez” y pase “de la ideología a la soberanía”, dejando atrás la “narrativa dogmática” que menoscabó la industria. La propuesta ahora es la “diversificación productiva” que aproveche los recursos mineros para garantizar la soberanía energética y el desarrollo.

Sobre estos desafíos, seguridad energética y las perspectivas del sector hablarán representantes del Gobierno, empresarios y expertos nacionales e internacionales en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque, que comienza hoy y termina este jueves, en el hotel Sheraton de Bogotá, bajo el lema ‘ De la ideología ala soberanía’.

El sector en cifras

Representa el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 17% del PIB del sector de Minas y Canteras.

Constituye el 30,4% del PIB del Cesar y el 19,7% del PIB de La Guajira, además de aportar entre el 2% y el 5% del PIB en Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Córdoba.

Mantiene más de 130.000 empleos directos y más de 650.000 puestos en toda su cadena de valor.

Ofrece salarios 1,4 veces superiores al promedio del sector agrícola y otras ramas productivas en la minería del interior, y hasta 3,8 veces superiores en las operaciones de gran minería.

y otras ramas productivas en la minería del interior, y hasta 3,8 veces superiores en las operaciones de gran minería. Sostiene históricamente el 80% de las regalías mineras entregadas al país.

al país. Pasó de aportar alrededor de $15 billones anuales al Estado (2022) a $3,5 billones (2025).

El recaudo específico de regalías cayó de $8,03 billones (2023) a $3,05 billones (2025).

El traslado de carbón hacia los puertos marítimos abarca el 30% de la carga de compensación del país.

Entre 9 y 12 millones de toneladas (MT) anuales abastecen la generación eléctrica, la producción de coque para la siderurgia y la operación de industrias como cemento, ladrillo y papel.

Aporta hasta el 18% de la electricidad nacional en periodos de sequía.

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