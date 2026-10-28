Cúcuta, bajo tensión tras asesinato de Miguel Castellanos y atentado con explosivos en El Escobal

La violencia volvió a alterar la tranquilidad de Cúcuta. El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía, y el atentado con explosivos contra la Policía y las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el sector de El Escobal, llevaron a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y a acelerar las investigaciones para establecer quiénes están detrás de los dos hechos.

La sucesión de los ataques, ocurridos entre la noche del lunes y la mañana del martes, aumentó la preocupación entre los habitantes de la capital nortesantandereana. En las calles, ciudadanos manifestaron temor por la persistencia de los homicidios y los atentados, y reclamaron resultados concretos que permitan recuperar la confianza en las instituciones.

El asesinato de Castellanos es objeto de una investigación que busca identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieron ordenar el crimen. El presidente Abelardo de la Espriella anunció su respaldo a las labores de la Policía y confirmó el envío de una comisión de expertos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que trabajará con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Lea aquí: Así recordó Leandro Castellanos a su hermano Miguel, asesinado en Cúcuta

Las autoridades buscan establecer los móviles del homicidio, reconstruir los momentos previos al ataque y determinar las circunstancias en las que el exfuncionario descendió de su vehículo blindado, hacia las 6:00 de la tarde, en un sector despoblado. Este aspecto forma parte de los interrogantes que rodean el crimen, aunque por ahora no permite establecer una hipótesis concluyente sobre lo ocurrido.

Recompensa de hasta $100 millones

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, recorrió el lugar del atentado en El Escobal y anunció que la Alcaldía, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y la Policía, ofrecen una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Miguel Castellanos.

La administración municipal pidió colaboración ciudadana para aportar información que pueda resultar útil para las investigaciones. Los datos deberán ser evaluados por los organismos competentes y contrastados con las pruebas que se recopilen durante el proceso judicial.

Lea también: Confirman hora y fecha de las honras fúnebres de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, coronel (r) George Quintero, reconoció que el sicariato ha aumentado de manera alarmante en el departamento. El funcionario también admitió que existe una expectativa ciudadana por resultados más rápidos, aunque precisó que el esclarecimiento de estos crímenes corresponde a las autoridades judiciales.

Restricciones tras el atentado en El Escobal

Menos de 12 horas después del asesinato de Castellanos, una nueva explosión sacudió el sector de El Escobal, junto al puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los puntos de conexión entre Colombia y Venezuela.

El ataque estuvo dirigido contra la Policía y las instalaciones de la DIAN. Tras lo ocurrido, circularon alertas sobre posibles amenazas contra otros puestos policiales de la ciudad, lo que llevó al comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta a restringir temporalmente el tránsito vehicular en algunos sectores.

Durante un recorrido, La Opinión constató restricciones en los alrededores de los CAI del Parque Nacional, Ceiba, Guaimaral y Puente de Guadua, entre otros puntos. Las medidas buscaban facilitar las labores de seguridad y reducir los riesgos mientras se verificaba la información sobre posibles nuevas amenazas.

Hasta el momento, los dos hechos son materia de investigaciones separadas. Las autoridades deberán establecer si existe alguna relación entre ellos o si responden a motivaciones distintas. No se ha confirmado públicamente una conexión entre el homicidio del exfuncionario y el atentado en la frontera.

Exequias de Miguel Castellanos

La velación de los restos mortales de Miguel Castellanos se realiza en la funeraria Los Olivos, ubicada en la avenida Gran Colombia.

Las exequias están previstas para el jueves 29 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, situada en la avenida 0 con calle 17. Posteriormente, el féretro será trasladado al Parque Cementerio Los Olivos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion