Confirman hora y fecha de las honras fúnebres de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Tras el asesinato ayer, 26 de octubre contra el exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos sobre el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, cuando regresaba a casa con su hijo menor, familiares dieron a conocer la fecha y hora de las honras fúnebres del exfuncionario de la administración de Jorge Acevedo..

Velación

La velación se desarrollará desde este martes 27 de octubre, desde las 6:00 de la tarde, en las instalaciones de la funeraria Los Olivos, ubicada en la avenida Gran Colombia de Cúcuta, exactamente en su sala presidencial.

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Exequias

Por su parte, las exequias están programadas para el jueves 29 de octubre a las 3:00 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, más conocida como Carmelitas, cuya dirección es avenida 0 con calle 17 en barrio Blanco, de Cúcuta.

El último destino del exfuncionario toledano será el Parque Cementerio Jardines Los Olivos, en el municipio de Los Patios, donde sus allegados y familiares lo despedirán.

¿En qué va la investigación?

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las indagaciones que permitan esclarecer lo ocurrido con Castellanos. Hasta el momento existe una recompensa de $100 millones a quien aporte información que permita dar con los responsables del crimen.

No obstante, la acción no ha sido atribuida, por el momento, a algún grupo criminal.

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