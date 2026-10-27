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Cierran vías cercanas a los CAI de Cúcuta tras explosión en instalaciones de la Dian
La medida se toma tras el atentado que se registró en el sector de El Escobal en la mañana de este martes 27 de octubre.
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dsifontes
CIERRAN CAI EN CUCUTA
La opinión
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Martes, 27 de Octubre de 2026

Las vías aledañas a varios Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en Cúcuta fueron cerradas como medida de seguridad, en medio de la preocupación generada por la explosión registrada este martes 27 de octubre en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el sector de El Escobal.

La detonación, ocurrida cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Cúcuta con Ureña, Venezuela, dejó un saldo preliminar de siete personas heridas: cuatro policías y tres civiles. Las primeras versiones apuntan a la posible activación de un paquete bomba, hipótesis que está pendiente de confirmación oficial.

Uno de los puntos con restricciones está en el corredor vial cercano al Departamento de Policía Norte de Santander (Denor), en el tramo que comunica con Cenabastos. De acuerdo con información conocida, la vía en sentido de subida permanece cerrada y el tránsito está habilitado únicamente en sentido de bajada, con dos carriles disponibles.

Puede leer: Posible paquete bomba habría causado explosión en instalaciones de la Dian en El Escobal, Cúcuta

Sin embargo, este cierre no sería una medida nueva. Desde el atentado del 1 de agosto, ese tramo permanece cerrado diariamente a partir de las 6:00 de la tarde. La hora de reapertura varía según las condiciones de seguridad y puede darse entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana del día siguiente. Además, hay presencia permanente de uniformados en el sector.

A estas restricciones se sumarían cierres en los alrededores de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), según información preliminar conocida durante la mañana.

Por ahora, se espera información oficial sobre el alcance de las restricciones, los puntos exactos afectados y las condiciones para la circulación vehicular.

Imagen eliminada.

 

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