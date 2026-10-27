Hijo de Poncho Zuleta sigue en UCI tras grave accidente de tránsito: esto se sabe de su salud

El cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el grave accidente de tránsito que sufrió el bus de su agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní. Las autoridades de salud revelaron nuevos detalles sobre su estado, entre ellos que el artista llegó amputado a la clínica donde recibió atención de urgencia.

La información fue entregada por Georgina Sánchez, secretaria de Salud del Cesar, durante una entrevista con Recap Blu. La funcionaria explicó que el impacto del siniestro le ocasionó al intérprete una amputación traumática en una de sus extremidades inferiores.

“El señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia, está intubado”, señaló Sánchez.

Intervinieron su otra pierna y sufrió una complicación pulmonar

Además de la lesión que provocó la amputación, el equipo médico realizó una intervención quirúrgica de urgencia en la otra pierna del cantante, con el objetivo de salvar la extremidad. Según el reporte entregado por la secretaria de Salud, el procedimiento concluyó con éxito.

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Sin embargo, la condición del artista también se vio comprometida por una contusión pulmonar severa que le ocasionó insuficiencia respiratoria. Debido a esta complicación, los médicos tuvieron que intubarlo e ingresarlo a la UCI, donde continúa bajo vigilancia especializada.

La gravedad de su estado ha dificultado la posibilidad de trasladarlo a un centro médico de mayor complejidad, como pretende su familia. Sánchez indicó que el procedimiento deberá esperar hasta que el paciente presente una mayor estabilidad clínica.

“En estos momentos es un poco complicado por la inestabilidad del paciente. Estamos esperando que haya un poco más de estabilidad para que los familiares puedan proceder con ese traslado”, explicó la funcionaria.

El accidente dejó 22 personas lesionadas

El siniestro del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta dejó un balance de 22 personas lesionadas que fueron atendidas en diferentes centros asistenciales de la región.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cinco pacientes permanecen en cuidados intensivos, distribuidos entre la Clínica Sinaí Vital, la Clínica Erasmo y la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar.

Otros integrantes del equipo sufrieron fracturas en los antebrazos y contusiones torácicas, mientras que el conductor del vehículo no presentó heridas de consideración.

Las causas del accidente, ocurrido en el puente sobre el río Ariguaní, continúan bajo investigación de los peritos de tránsito.