Posible paquete bomba habría causado explosión en instalaciones de la Dian en El Escobal, Cúcuta

Una explosión se registró en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ubicadas en el sector de El Escobal, en Cúcuta, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta con Ureña, estado Táchira, Venezuela.

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De manera preliminar, se reportan siete personas heridas: tres policías y cuatro civiles, tras la explosión registrada en las instalaciones de la Dian.

Las primeras versiones indican que la detonación habría sido provocada por un paquete bomba. Sin embargo, se espera que las autoridades confirmen esta hipótesis y entreguen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Debido a la explosión, las autoridades venezolanas mantienen cerrado el paso fronterizo, mientras esperan información oficial de sus homólogos colombianos sobre lo ocurrido y las condiciones de seguridad para restablecer la circulación de vehículos.