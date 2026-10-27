La muerte esperaba a Robinson en la vía Cúcuta-El Zulia

Como Robinson Daniel Rodríguez Celis fue identificado el motociclista que perdió la vida en un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la oscuridad de la vía El Zulia-Cúcuta, en un siniestro en el que estuvieron involucrados tres vehículos.

El que llevó la peor parte fue el motociclista, quien se movilizaba en una Discover ST-R negra con detalles verde neón. La moto chocó contra el costado izquierdo de una camioneta que transitaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió la noche del pasado domingo, 25 de octubre, a unos 100 metros de la entrada al corregimiento de Urimaco, en jurisdicción de San Cayetano, frente a la estación de servicio Isayes.

Aunque el caso continúa bajo investigación y se conocen pocos detalles, al parecer, un tercer vehículo también habría estado involucrado en el hecho, en el que la motocicleta terminó chocando a alta velocidad contra la camioneta.

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Este último vehículo sufrió pocos daños en la carrocería. Sin embargo, el desenlace para Rodríguez Celis fue fatal al salir expulsado varios metros sobre la carretera y cayó en medio del carril por el que se desplazaba, en sentido Cúcuta-El Zulia.

El motociclista murió de manera instantánea debido a la gravedad de los golpes. Entretanto, la motocicleta sufrió múltiples daños y decenas de piezas quedaron esparcidas por toda la vía.

El tránsito se detuvo momentáneamente mientras las autoridades eran alertadas de lo ocurrido. Uniformados de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

En la investigación será clave la revisión de las cámaras de seguridad de la estación de servicio cercana, pues las imágenes podrían ayudar a establecer cómo ocurrió el choque y si, efectivamente, hubo un tercer vehículo involucrado.

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