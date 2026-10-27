La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
La muerte esperaba a Robinson en la vía Cúcuta-El Zulia
Las autoridades investigan si hubo un tercer vehículo involucrado en el siniestro vial.
Authored by
jhonatanalexanderop
Accidente Mortal Robinson
La opinión
La Opinión
Martes, 27 de Octubre de 2026

Como Robinson Daniel Rodríguez Celis fue identificado el motociclista que perdió la vida en un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la oscuridad de la vía El Zulia-Cúcuta, en un siniestro en el que estuvieron involucrados tres vehículos.

El que llevó la peor parte fue el motociclista, quien se movilizaba en una Discover ST-R negra con detalles verde neón. La moto chocó contra el costado izquierdo de una camioneta que transitaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió la noche del pasado domingo, 25 de octubre, a unos 100 metros de la entrada al corregimiento de Urimaco, en jurisdicción de San Cayetano, frente a la estación de servicio Isayes.

Aunque el caso continúa bajo investigación y se conocen pocos detalles, al parecer, un tercer vehículo también habría estado involucrado en el hecho, en el que la motocicleta terminó chocando a alta velocidad contra la camioneta.

Siga leyendo: ¡Chulos devoran cuerpos en el Catatumbo! Guerra entre disidencias de las Farc y Eln se recrudece

Este último vehículo sufrió pocos daños en la carrocería. Sin embargo, el desenlace para Rodríguez Celis fue fatal al salir expulsado varios metros sobre la carretera y cayó en medio del carril por el que se desplazaba, en sentido Cúcuta-El Zulia.

El motociclista murió de manera instantánea debido a la gravedad de los golpes. Entretanto, la motocicleta sufrió múltiples daños y decenas de piezas quedaron esparcidas por toda la vía.

El tránsito se detuvo momentáneamente mientras las autoridades eran alertadas de lo ocurrido. Uniformados de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

En la investigación será clave la revisión de las cámaras de seguridad de la estación de servicio cercana, pues las imágenes podrían ayudar a establecer cómo ocurrió el choque y si, efectivamente, hubo un tercer vehículo involucrado.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13

Recomendados para ti
Temas del Día
Castellanos Serrano Asesinato
Castellanos Serrano Asesinato
¿Por qué se bajó de la camioneta? Hasta $100 millones de recompensa por los asesinos de Miguel Castellanos en Cúcuta
La Opinión
Recaudo de impuestos. / Foto: Archivo
Recaudo de impuestos. / Foto: Archivo
El riesgo fiscal de Cúcuta: deuda y gastos crecen más rápido que el recaudo de impuestos
Leonardo Favio Oliveros
Evy Asesinato Villa del Rosario
Evy Asesinato Villa del Rosario
¿Qué motivó el crimen de Evy? Tras dejar a su hija en el colegio, fue asesinada en Villa del Rosario
La Opinión