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Hasta 10 decibeles se redujo la contaminación auditiva durante el Día sin Carros y Motos en Ocaña
Laboratorio de la calidad del aire entrega resultados como insumos para planes ambientales.
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jsarabia
Durante el día sin carros y motos se hicieron mediciones para adoptar planes de restauración ambiental.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Martes, 27 de Octubre de 2026

En promedio hasta 10 decibeles se redujo la contaminación auditiva en algunos puntos críticos durante el Día sin Carros y Motos en Ocaña, según informó el Laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.

El 95,2 % de las motocicletas y el 87 % de los carros no circularon por los puestos de control donde las autoridades ambientales realizaron las mediciones correspondientes.

Los datos arrojados por los aparatos, como los sonómetros, servirán como insumo para implementar planes de desarrollo encaminados a mitigar la contaminación generada por el crecimiento del parque automotor y el desarrollo urbanístico de los últimos años.

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Asimismo, la Secretaría de Movilidad y Tránsito busca frenar el molesto pistoneo, las modificaciones de los exhostos y el uso excesivo del pito.

Durante el día sin carros y motos se hicieron mediciones para adoptar planes de restauración ambiental.

 

Las cifras

La coordinadora del Laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, la ingeniera Vicki Johana Delgado Armesto, resaltó el trabajo conjunto de las distintas entidades para medir los niveles de presión sonora.

“Se han escogido puntos específicos en el centro de la ciudad, como San Francisco, San Agustín, Dulce Nombre, la plaza de mercado, La Rotina, el parque principal 29 de Mayo y la capilla de la Torcoroma, donde se registra una disminución de los decibeles”, señaló.

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El límite máximo permisible del nivel de presión sonora, de acuerdo con la Resolución 627 de 2006, es de 70 decibeles. En las mediciones previas se superaba ese umbral, por lo que estos datos sirven para determinar los correctivos necesarios, reiteró la funcionaria.

Durante el día sin carros y motos se hicieron mediciones para adoptar planes de restauración ambiental.

 

Insumos para los planes de desarrollo

Los datos serán utilizados como insumos para estructurar planes ambientales y disminuir la contaminación registrada en los diferentes puntos críticos de la ciudad.

Las autoridades ambientales adelantaron mediciones de la presión sonora antes, durante y después de la jornada. Los resultados servirán como referencia para establecer comparaciones.

Los niveles de contaminación auditiva están asociados a la circulación vehicular, el uso del pito y otras fuentes que inciden en el medioambiente.

Las mediciones permitieron identificar niveles superiores a los 70 decibeles en lugares con alto flujo vehicular. Estos resultados permiten adoptar medidas y recomendar correctivos a la Administración municipal, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad, afirmó el director de la Territorial Ocaña de Corponor, Edwin Torrado.

Las proyecciones indican que el aumento del parque automotor genera mayores niveles de ruido en los principales ejes viales.

Por ello, es importante establecer planes de contingencia que permitan organizar la movilidad, en coordinación con la Administración municipal y las demás entidades involucradas, así como adelantar campañas de educación ambiental.

Con los sonómetros se determinaron las variaciones en los niveles de presión sonora, especialmente en los sectores donde el tránsito vehicular registra mayor afluencia.

“Lo más importante es generar información técnica que nos permita evaluar los beneficios de esta iniciativa y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de reducir la contaminación acústica y avanzar hacia una movilidad sostenible y amigable con el medioambiente”, precisó.

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El secretario de Movilidad y Tránsito, Enrique Noguera Meza, censuró la actitud de algunos infractores que no acataron las disposiciones. Durante la jornada se impusieron 26 órdenes de comparendo.

Durante el día sin carros y motos se hicieron mediciones para adoptar planes de restauración ambiental.

 

Carreteros dan una lección

Con una competencia recreativa de los carreteros de la plaza de mercado por las calles céntricas de la ciudad, además de actividades pedagógicas, deportivas, culturales y comerciales, se desarrolló el Día sin Carros y Motos en el municipio de Ocaña.

La Secretaría de Movilidad, la Unidad Técnica Ambiental, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y el Segundo Distrito de la Policía adelantaron el ejercicio técnico para recopilar información que permita comparar los niveles registrados durante la jornada con los obtenidos en un día habitual en la ciudad.

Con este tipo de espacios, el Gobierno local continúa promoviendo iniciativas que fomentan la movilidad sostenible y destacan el aporte de los carreteros a la dinámica comercial de Ocaña.

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Al final de la jornada, se destacó el papel de los vehículos de tracción humana como medios de transporte que funcionan exclusivamente mediante la fuerza muscular de sus operadores y contribuyen al cuidado del medioambiente.

Durante el día sin carros y motos se hicieron mediciones para adoptar planes de restauración ambiental.

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