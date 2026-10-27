Hasta 10 decibeles se redujo la contaminación auditiva durante el Día sin Carros y Motos en Ocaña

En promedio hasta 10 decibeles se redujo la contaminación auditiva en algunos puntos críticos durante el Día sin Carros y Motos en Ocaña, según informó el Laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.

El 95,2 % de las motocicletas y el 87 % de los carros no circularon por los puestos de control donde las autoridades ambientales realizaron las mediciones correspondientes.

Los datos arrojados por los aparatos, como los sonómetros, servirán como insumo para implementar planes de desarrollo encaminados a mitigar la contaminación generada por el crecimiento del parque automotor y el desarrollo urbanístico de los últimos años.

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Asimismo, la Secretaría de Movilidad y Tránsito busca frenar el molesto pistoneo, las modificaciones de los exhostos y el uso excesivo del pito.