Hasta 10 decibeles se redujo la contaminación auditiva durante el Día sin Carros y Motos en Ocaña

Insumos para los planes de desarrollo
Los datos serán utilizados como insumos para estructurar planes ambientales y disminuir la contaminación registrada en los diferentes puntos críticos de la ciudad.
Las autoridades ambientales adelantaron mediciones de la presión sonora antes, durante y después de la jornada. Los resultados servirán como referencia para establecer comparaciones.
Los niveles de contaminación auditiva están asociados a la circulación vehicular, el uso del pito y otras fuentes que inciden en el medioambiente.
Las mediciones permitieron identificar niveles superiores a los 70 decibeles en lugares con alto flujo vehicular. Estos resultados permiten adoptar medidas y recomendar correctivos a la Administración municipal, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad, afirmó el director de la Territorial Ocaña de Corponor, Edwin Torrado.
Las proyecciones indican que el aumento del parque automotor genera mayores niveles de ruido en los principales ejes viales.
Por ello, es importante establecer planes de contingencia que permitan organizar la movilidad, en coordinación con la Administración municipal y las demás entidades involucradas, así como adelantar campañas de educación ambiental.
Con los sonómetros se determinaron las variaciones en los niveles de presión sonora, especialmente en los sectores donde el tránsito vehicular registra mayor afluencia.
“Lo más importante es generar información técnica que nos permita evaluar los beneficios de esta iniciativa y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de reducir la contaminación acústica y avanzar hacia una movilidad sostenible y amigable con el medioambiente”, precisó.
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El secretario de Movilidad y Tránsito, Enrique Noguera Meza, censuró la actitud de algunos infractores que no acataron las disposiciones. Durante la jornada se impusieron 26 órdenes de comparendo.