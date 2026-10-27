Cúcuta refuerza las acciones de seguridad tras los homicidios de Miguel Castellanos y Evelyn Tapias

La reunión tuvo como objetivo avanzar en el esclarecimiento de los móviles de los homicidios y coordinar acciones para fortalecer la seguridad en la capital de Norte de Santander.

Durante su pronunciamiento, el mandatario local rechazó los hechos violentos y aseguró que las autoridades trabajarán para ubicar tanto a los autores materiales como a los determinadores de los crímenes.

Asimismo, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró el compromiso de la Administración municipal de trabajar junto con las autoridades para que los responsables sean llevados ante la justicia.