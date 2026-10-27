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Cúcuta refuerza las acciones de seguridad tras los homicidios de Miguel Castellanos y Evelyn Tapias
En un consejo de seguridad extraordinario, el alcalde Jorge Acevedo rechazó los homicidios que se registraron durante el lunes y afirmó que la Fuerza Pública no descansará hasta dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho.
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cesarmuñoz
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Martes, 27 de Octubre de 2026

Un consejo de seguridad extraordinario se realizó durante la noche del lunes en Cúcuta, tras los asesinatos de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la ciudad, y Evelyn Julieth Tapias Bastidas.

Al término del encuentro, el alcalde Jorge Acevedo anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables de ambos crímenes.

Lea aquí: ¿Por qué se bajó de la camioneta? Hasta $100 millones de recompensa por los asesinos de Miguel Castellanos en Cúcuta

 

 

La reunión tuvo como objetivo avanzar en el esclarecimiento de los móviles de los homicidios y coordinar acciones para fortalecer la seguridad en la capital de Norte de Santander.

Durante su pronunciamiento, el mandatario local rechazó los hechos violentos y aseguró que las autoridades trabajarán para ubicar tanto a los autores materiales como a los determinadores de los crímenes.

Asimismo, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró el compromiso de la Administración municipal de trabajar junto con las autoridades para que los responsables sean llevados ante la justicia.

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