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Así recordó Leandro Castellanos a su hermano Miguel, asesinado en Cúcuta
Tras el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Leandro Castellanos le rindió homenaje a su hermano con una fotografía y una canción.
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dsifontes
HERMANOS CASTELLANOS
Colprensa
Colprensa
Martes, 27 de Octubre de 2026

La muerte violenta de Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía, provocó reacciones de familiares, dirigentes políticos y del entorno deportivo de su hermano, Leandro Castellanos.

El exfuncionario falleció luego de recibir varios disparos en un ataque armado ocurrido en la capital de Norte de Santander, un caso que permanece bajo investigación de las autoridades.

Puede leer: Reacciones tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Una de las manifestaciones más personales tras el crimen fue la de Leandro Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe y actual concejal de Bogotá. A través de sus redes sociales, compartió una fotografía en la que aparece junto a su hermano mientras ambos conversan y contemplan el mar, una imagen con la que evocó su vínculo familiar.

El concejal acompañó la publicación con la canción Amor Eterno, interpretada por el cantante mexicano Juan Gabriel. Hasta el momento, Leandro no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre las circunstancias del asesinato, pero su homenaje en redes sociales estuvo centrado en recordar a Miguel.

 

Imagen eliminada.

 

¿Cómo rindió homenaje Independiente Santa Fe a Miguel Castellanos?

Aunque Miguel Castellanos no estuvo vinculado directamente al fútbol, su fallecimiento también fue recordado en el ámbito deportivo por la trayectoria de su hermano en Independiente Santa Fe. Durante el encuentro entre el conjunto bogotano y Atlético Bucaramanga, se realizó un minuto de silencio en su memoria.

El club cardenal también publicó un mensaje de condolencias en sus plataformas digitales. “Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano (hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino). Enviamos un fraternal saludo a toda su familia y allegados en este difícil momento”, expresó la institución.

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