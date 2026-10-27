La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
China suspende transmisiones de La Liga tras polémica de Kylian Mbappé por meme de Mao Zedong
Las declaraciones del delantero del Real Madrid sobre un meme en el que aparece junto al exlíder chino Mao Zedong desataron una controversia que también tuvo repercusiones comerciales.
Authored by
dsifontes
China le da la espalda a Mbappé: pierde patrocinadores y es vetado en una red social, ¿por qué?
Colprensa
Colprensa
Martes, 27 de Octubre de 2026

La televisión estatal china CCTV suspendió las transmisiones de La Liga española tras la polémica por unas declaraciones del delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, sobre un meme en el que su rostro aparecía superpuesto al del exlíder chino Mao Zedong.

Según el medio chino The Paper, el futbolista generó indignación en el país asiático al referirse a Mao Zedong, fundador de la República Popular China, como un «dictador chino». La expresión fue utilizada por Mbappé durante una entrevista en el programa francés The Bridge, cuando le preguntaron por su meme favorito.

«Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos», comentó el delantero.

Puede leer: Venezuela vuelve a respirar esperanza con el arribo de María Corina Machado

The Paper, que citó fuentes oficiales, informó que las declaraciones fueron consideradas una ofensa para China. En respuesta, se suspendieron las transmisiones y los anuncios relacionados con el jugador, mientras que también se planteó la posibilidad de ampliar las restricciones y poner fin a otras colaboraciones comerciales.

La controversia también tuvo repercusiones en el ámbito publicitario. Empresas chinas como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista.

«Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales», señaló Dongpeng Beverage Group en un comunicado.

 

Pidió disculpas 

El jugador del Real Madrid pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales con un comunicado donde dice que, en una entrevista reciente, se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente “un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia”.

“En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, mencionó. 

El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures. 

Con información de El Universal 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Castellanos Serrano Asesinato
Castellanos Serrano Asesinato
¿Por qué se bajó de la camioneta? Hasta $100 millones de recompensa por los asesinos de Miguel Castellanos en Cúcuta
La Opinión
Recaudo de impuestos. / Foto: Archivo
Recaudo de impuestos. / Foto: Archivo
El riesgo fiscal de Cúcuta: deuda y gastos crecen más rápido que el recaudo de impuestos
Leonardo Favio Oliveros
Preocupa entre los habitantes de la provincia de Ocaña los letreros en las paredes de las viviendas en la Ciudadela Norte.
Preocupa entre los habitantes de la provincia de Ocaña los letreros en las paredes de las viviendas en la Ciudadela Norte.
Letreros y un cilindro bomba con siglas del Epl generan temor en la provincia de Ocaña
Javier Sarabia