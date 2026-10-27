China suspende transmisiones de La Liga tras polémica de Kylian Mbappé por meme de Mao Zedong

La televisión estatal china CCTV suspendió las transmisiones de La Liga española tras la polémica por unas declaraciones del delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, sobre un meme en el que su rostro aparecía superpuesto al del exlíder chino Mao Zedong.

Según el medio chino The Paper, el futbolista generó indignación en el país asiático al referirse a Mao Zedong, fundador de la República Popular China, como un «dictador chino». La expresión fue utilizada por Mbappé durante una entrevista en el programa francés The Bridge, cuando le preguntaron por su meme favorito.

«Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos», comentó el delantero.

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The Paper, que citó fuentes oficiales, informó que las declaraciones fueron consideradas una ofensa para China. En respuesta, se suspendieron las transmisiones y los anuncios relacionados con el jugador, mientras que también se planteó la posibilidad de ampliar las restricciones y poner fin a otras colaboraciones comerciales.

La controversia también tuvo repercusiones en el ámbito publicitario. Empresas chinas como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista.

«Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales», señaló Dongpeng Beverage Group en un comunicado.