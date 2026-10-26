Es imposible reconocer el resultado: Flávio Bolsonaro tras perder elecciones en Brasil

El resultado de la segunda vuelta presidencial en Brasil quedó bajo cuestionamiento después de que el senador opositor Flávio Bolsonaro anunciara que acudirá a la Justicia para solicitar la anulación de los comicios, en los que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria con el 51,8 % de los votos, frente al 48,2 % alcanzado por su rival, con el 99,99 % del escrutinio completado.

El candidato del Partido Liberal (PL) argumentó que la decisión de extender el horario de votación, adoptada durante la jornada electoral, impide reconocer la legitimidad del resultado. En declaraciones a la prensa, anunció que llevará su reclamo ante las autoridades judiciales para que se examine lo sucedido.

¿Por qué Flávio Bolsonaro pide anular las elecciones en Brasil?

“Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones”, manifestó Bolsonaro, quien había sido el aspirante más votado durante la primera vuelta presidencial.

El senador centró sus cuestionamientos en la intervención del magistrado Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), quien autorizó ampliar por dos horas el periodo habilitado para sufragar tras recibir una solicitud de la campaña de Lula.

Puede leer: ¿Qué tiene que ver la Virgen de Aparecida con la victoria de Lula da Silva en Brasil?

Bolsonaro sostuvo que la medida debió ser examinada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), al que señaló como la instancia responsable de estudiar el recurso presentado por el oficialismo. Según su versión, la intervención del juez se produjo sin que ese organismo se pronunciara sobre la petición.

El opositor también puso en duda la imparcialidad de Zanin al recordar que el magistrado fue abogado personal de Lula. En ese contexto, criticó que se modificaran las condiciones de la jornada electoral mientras los ciudadanos ya estaban votando.

“Lo que ocurrió hoy no fue algo normal. Fue inaceptable”, expresó el senador al referirse a la decisión judicial y a las consecuencias que, según él, tuvo sobre el desarrollo de las elecciones.

¿Qué ocurrió con la ampliación del horario de votación?

La solicitud presentada por la campaña oficialista se sustentó en denuncias sobre presuntas dificultades para el desplazamiento de los votantes. Según el argumento expuesto por el equipo de Lula, algunos alcaldes opositores habrían obstaculizado el transporte público para impedir que ciudadanos de zonas favorables al Partido de los Trabajadores (PT) llegaran a los centros de votación.

La autorización judicial llegó cuando una parte considerable de los puestos electorales ya había cerrado a las 17:00, hora local, conforme al horario inicialmente establecido. Debido a que los responsables de varios colegios no recibieron la información a tiempo, la ampliación generó confusión sobre la posibilidad de continuar recibiendo votos.

De acuerdo con la denuncia de Bolsonaro, algunos electores que acudieron a votar durante el periodo adicional no pudieron hacerlo porque los votos de sus respectivas urnas ya habían sido contabilizados y los comprobantes impresos. El senador afirmó que esa situación habría producido diferencias en las condiciones de participación entre ciudades.

Lea además: Lula se impone a Flávio Bolsonaro y gana las elecciones presidenciales de Brasil

“Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una total violación al derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades”, aseguró el candidato opositor, quien también cuestionó la actuación de las autoridades electorales durante la jornada.

Bolsonaro agregó que su campaña no podrá determinar cuántos votos habría conseguido en los lugares donde, según su denuncia, las urnas no volvieron a habilitarse. Además, afirmó que fiscales de su partido fueron retirados de algunos centros electorales cuando se intentó aplicar el horario extendido. “Hay mucha cosa que tiene que ser aclarada antes de que Brasil pueda reconocer esa jugarreta. Yo no voy a desistir de Brasil”, concluyó el senador, al reiterar su intención de cuestionar judicialmente el resultado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .