¿Qué tiene que ver la Virgen de Aparecida con la victoria de Lula da Silva en Brasil?

La difusión de una información falsa sobre Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, generó una controversia política durante la campaña presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El episodio puso en debate la relación entre religión, identidad nacional y desinformación en medio de la contienda electoral.

En redes sociales circularon publicaciones que afirmaban que Flávio Bolsonaro pretendía retirar a la Virgen el título de patrona de Brasil si llegaba a la Presidencia. La afirmación, sin embargo, fue desmentida por el entonces candidato.

El origen del rumor fue relacionado con un proyecto presentado en 2007 por el entonces diputado Victório Galli, que planteaba modificar el reconocimiento de Nuestra Señora de Aparecida y que fue archivado en 2008.

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El caso llegó al Tribunal Superior Electoral

La circulación de las publicaciones llevó a la campaña de Flávio Bolsonaro a recurrir a las autoridades electorales. El 25 de septiembre, el ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) André Mendonça ordenó provisionalmente retirar contenidos que presentaban como verdadera la supuesta intención del candidato de quitarle a la Virgen su título de patrona nacional.

El peso de los símbolos religiosos

La controversia también evidenció la importancia de los símbolos religiosos en el debate público brasileño. Durante la campaña, Lula da Silva defendió la permanencia de Nuestra Señora de Aparecida como patrona de Brasil y participó en actos en los que estuvieron presentes imágenes religiosas.

Flávio Bolsonaro, por su parte, rechazó las afirmaciones que lo vinculaban con una eventual modificación del reconocimiento de la Virgen y cuestionó la difusión del rumor.

Según el censo brasileño de 2022, el 56,7% de la población se identificaba como católica y el 26,9% como evangélica.

En las urnas, Lula da Silva (51.78%) se impuso sobre Flávio Bolsonaro (48.22%) y ganó la contienda presidencial en Brasil.

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