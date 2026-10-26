Delcy Rodríguez tilda de “show” el regreso de María Corina Machado a Venezuela

La gobernante encargada Delcy Rodríguez, abordada en una actividad en el Hospital Militar de Caracas, aseguró que en Venezuela “no hay persecución política”, a propósito del regreso de la líder opositora María Corina Machado al país y a la escena pública.

Visiblemente incómoda por el tema, la interina calificó como un “show”, la manera como se dio la entrada de la Premio Nobel de la Paz al territorio nacional y pidió abandonar la “política de choque”.

“Yo espero que quienes le hicieron daño al país, los que pidieron sanciones, tengan arrepentimiento (…) Este país es mucho más grande que cualquier persona, dos o tres personas, que los espacios estén abiertos y que Venezuela transite un proceso de transformación, Venezuela necesita una nueva espiritualidad”, subrayó Rodríguez durante la inauguración de un servicio médico para mujeres en el Hospital Militar de Caracas.

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Consultada sobre la forma cómo Machado ingresó al país, la interina dijo que es “indiferente” porque los aeropuertos están habilitados, incluyendo Maiquetía con su mecanismo temporal post terremotos del 24 de junio.

“Es indiferente por dónde entró, hay muchas personas beneficiadas por la Ley de Amnistía que han podido entrar por el aeropuerto. Debe cesar la política de choque, cualquier decisión que tomemos incide en la población (…) Es indiferente, ahí está en el aeropuerto, dejemos el show y concentrémonos en lo serio”, instó la exvicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro.

Agregó que si Machado, cuyo regreso fue anunciado este domingo 25 de octubre, entró por los “caminos verdes” algún objetivo buscará.

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“Ojalá haya arrepentimiento y rectificación, la justicia se está trabajando para que sea independiente (…) No hay persecución política en Venezuela, es la nueva Venezuela que pido y por lo que estoy trabajando” recalcó antes de retirarse de las cámaras de los medios presentes en la actividad.

Lo que dijo de las negociaciones

Ante la interrogante sobre si Machado participará en las negociaciones entre el gobierno encargado y la oposición, impulsadas por Estados Unidos, Rodríguez igualmente aclaró que ya sostuvo una reunión con la representante del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera en Miraflores.

Dijo que el proceso de diálogo requiere experiencia y que hasta ahora se ha dado un “diálogo constructivo” que busca reformas políticas, acompañamiento post terremotos y la recuperación del oro depositado en Inglaterra. Abogó porque en la mesa “se escuchen las voces de bien” y que siga siendo un espacio para la “participación política”.

También aprovechó la oportunidad para felicitar al presidente Lula Da Silva por su reelección en Brasil en segunda vuelta este domingo.

“El pueblo de Brasil dio una lección de que no se imponen el extremismo y los fanatismos de ningún grupo”, expresó.

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