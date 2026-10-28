Al primero que le daría un subsidio es a usted: ministro de Agricultura e Iván Cepeda protagonizaron fuerte cruce en el Congreso

“Mire, doctor Cepeda, si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted para ver si hace algo productivo en su vida”. Eso dijo el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda durante un debate de control político en el Congreso.

Esto como respuesta a una inquietud de Cepeda sobre la forma en que se están otorgando los créditos del sector agropecuario. Las bancadas de la derecha aplaudieron la intervención del ministro, mientras que los congresistas del Pacto Histórico la rechazaron por considerarla una falta de respeto. Ante esos reclamos, Dangond respondió: “Ah, entonces, a mí me faltan el respeto y no digo nada”.

Así fue el debate: cuestionamientos de Cepeda y defensa del Ministerio

El cruce llegó en medio de un debate en el que Cepeda acusó al Gobierno de adelantar una supuesta “contrarreforma agraria”: frenar la restitución de tierras al campesinado y, al mismo tiempo, dijo el senador, facilitar la “devolución de predios incautados a redes del narcoparamilitarismo”.

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Contra el ministro, Cepeda cuestionó la decisión de congelar 1,4 billones de pesos destinados a comprar tierras para campesinos; el recorte a la mitad del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); la orden de borrar los términos “campesino” y “campesinado” y el avance hacia la derogación de un millón de hectáreas de protección alimentaria (APPA).

Al cierre del debate, Cepeda anunció que denunciará a Dangond por fraude a resolución judicial, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión, falsedad ideológica y discriminación y hostigamiento contra el campesinado.

También radicará una queja disciplinaria ante la Procuraduría por no declararse impedido. Se trata de acusaciones del senador que deberán ser verificadas por las autoridades.

Cepeda, además, reveló presuntas compras de tierras por parte del presidente Abelardo de la Espriella a personas cuestionadas por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, como Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido con el alias de ‘comandante Barbie’.

Puntualmente, según Cepeda, Abelardo de la Espriella compró la hacienda Nueva Jerusalén, que habría sido vendida por la hermana de alias comandante Barbie: Cepeda dijo que presentará una denuncia en la Comisión de Acusaciones.

Y habló de que supuestamente la familia de ‘Barbie’ y su empresa Monte Horeb Group aportaron el 40,8 % de los depósitos de capitalización en 2022 a la licorera Ron Defensor, que fue fundada por De la Espriella.

En respuesta a los señalamientos, el ministro de Agricultura rechazó las afirmaciones de Cepeda y lo acusó de faltar a la verdad.

“Cuando los resultados son insuficientes, la obligación ética es reconocerlos, corregir el rumbo y decirle la verdad al país, cosa que usted ni ninguno de su bancada ha hecho con el país”, manifestó.

Sobre los señalamientos relacionados con los bienes de su familia, Dangond aseguró que no tiene motivos para preocuparse y defendió su trayectoria en los sectores público y privado.

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El reclamo del ministerio sobre el exceso de derechos de petición

El mismo día, el Ministerio de Agricultura publicó un comunicado en el que advierte un “posible uso abusivo de los instrumentos de control político”. Según la cartera, con corte al 20 de octubre recibió 30 citaciones a debates en menos de once semanas, 20 de ellas del Pacto Histórico, con 378 preguntas. Con ese ritmo, señala el comunicado, el ministro estaría citado al Congreso tres de los cinco días hábiles de la semana.

A eso se suman 124 derechos de petición o solicitudes de informes de congresistas, con 1.248 preguntas, de los cuales 61 vienen del Pacto Histórico (49,2 % del total). En total, la entidad dice haber respondido 1.626 preguntas, más de 21 por día calendario.

El Ministerio aseguró que reconoce el control político como función esencial de la democracia, pero que este no puede convertirse en “una forma de entorpecer o impedir” los propósitos del Gobierno.