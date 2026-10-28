Jorge Barón relató la experiencia que vivió al borde de la muerte

Jorge Barón, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, sorprendió al recordar uno de los episodios más difíciles de su vida.

Durante una entrevista con el programa Bravíssimo, el conductor de El Show de las Estrellas contó que sufrió una grave reacción a la anestesia mientras se sometía a un procedimiento médico y aseguró que, según le informaron los profesionales de la salud, estuvo muerto durante unos segundos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su relato fue la experiencia espiritual que afirmó haber vivido durante ese momento. Según contó, vio un túnel y a la Virgen, quien le habría hablado y le habría dicho que debía regresar porque todavía tenía una misión que cumplir en la Tierra.

La confesión volvió a poner sobre la mesa una experiencia que el presentador ya había compartido anteriormente en otras entrevistas. En enero de 2026, por ejemplo, habló sobre el episodio en el pódcast Hola, Gente, donde también recordó las circunstancias médicas que pusieron en riesgo su vida.

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De acuerdo con el presentador, todo comenzó cuando tuvo un problema de salud que requirió atención médica. Explicó que se encontraba en Estados Unidos cuando empezó a sentirse mal y tras consultar a su médico, fue trasladado a una clínica y posteriormente remitido a la Clínica Marly, en Bogotá, donde los especialistas le indicaron que debía someterse a una punción en el hígado.

El procedimiento requería anestesia, pero, según recordó, su organismo reaccionó de manera inesperada.

“Me llevaron a la sala de cirugía, me pusieron la anestesia, y resulté alérgico a la anestesia en ese momento”, relató durante su conversación con Bravíssimo.

La situación habría sido tan delicada que, según aseguró, el personal médico le informó después que había permanecido sin signos vitales durante un breve periodo.

“Dicen las autoridades de la clínica que yo morí por unos segundos”, manifestó el presentador.

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En su conversación con Hola, Gente, Barón también recordó que sus familiares recibieron información sobre la gravedad de lo ocurrido. Según su testimonio, los médicos les comunicaron a su esposa, su madre y otros allegados que había muerto clínicamente.

El presentador no precisó cuánto tiempo permaneció en ese estado, pero aseguró que conserva recuerdos de lo que experimentó mientras estaba inconsciente.

La parte más llamativa de su testimonio llegó cuando describió lo que, según él, vio durante ese episodio. Barón aseguró que sintió que atravesaba un túnel y que, al fondo, se encontraba la Virgen.

“Yo sí sentí pues todo ese tema del túnel y todas esas cosas y vi a la Virgen”, expresó en Bravíssimo.

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El conductor también afirmó que aquella figura se comunicó con él. Cuando le preguntaron si la Virgen le había hablado, respondió que sí y explicó el mensaje que, según su experiencia, recibió en ese momento.

“Sí, la Luz me habló. Me dijo que yo tenía que regresar porque tenía una misión en la Tierra”, contó.

Recordó que, mientras sentía que avanzaba por el túnel, la Virgen no le permitía continuar y lo devolvía a la vida. Aunque se trata de una experiencia personal que no puede comprobarse de manera independiente, Barón ha explicado que el recuerdo permanece presente en su vida y que tuvo un profundo significado espiritual para él.

El presentador también relacionó lo ocurrido con una transformación en su manera de entender la vida y su trabajo. Según explicó, después de esa experiencia comenzó a darle todavía más importancia a ayudar a otras personas y contribuir al bienestar de las comunidades.

Tomado de El Universal.

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