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Madrugada movida: De la Espriella anunció bombardeo y una operación militar; dará detalles este miércoles
El mandatario aseguró que autorizó el bombardeo horas antes del anuncio.
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dsifontes
ANUNCIO DE ABELARDO
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en la madrugada de este miércoles 28 de octubre la autorización de un bombardeo que calificó como “muy importante y estratégico”, así como la culminación de una operación denominada "Bosur-Kratos". 

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que la jornada comenzó con dos acciones militares y anticipó que entregará más información durante las próximas horas.

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“Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación BOSUR-KRATOS. En un rato, publicaré vídeo de la misma”, escribió el jefe de Estado.

Por ahora, el mandatario no ha precisado el lugar en el que se llevó a cabo el bombardeo, los objetivos de la acción militar ni los resultados de la operación anunciada. Tampoco ha entregado detalles sobre las personas u organizaciones que habrían sido objeto de estas intervenciones.

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