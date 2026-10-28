Madrugada movida: De la Espriella anunció bombardeo y una operación militar; dará detalles este miércoles

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en la madrugada de este miércoles 28 de octubre la autorización de un bombardeo que calificó como “muy importante y estratégico”, así como la culminación de una operación denominada "Bosur-Kratos".

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que la jornada comenzó con dos acciones militares y anticipó que entregará más información durante las próximas horas.

Puede leer: Los cambios que se vienen para el alumbrado navideño en Cúcuta y su área metropolitana

“Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación BOSUR-KRATOS. En un rato, publicaré vídeo de la misma”, escribió el jefe de Estado.

Por ahora, el mandatario no ha precisado el lugar en el que se llevó a cabo el bombardeo, los objetivos de la acción militar ni los resultados de la operación anunciada. Tampoco ha entregado detalles sobre las personas u organizaciones que habrían sido objeto de estas intervenciones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .