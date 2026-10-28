Gremios exigen acciones de seguridad ante la violencia que golpea a Cúcuta

La escalada de violencia que sacude a Cúcuta, tras el asesinato de Miguel Armando Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía, y el atentado con explosivos contra la Policía y las instalaciones de la Dian en el sector de El Escobal, provocó una reacción conjunta de los gremios empresariales, que reclamaron medidas concretas y urgentes para recuperar la seguridad en Norte de Santander.

Fenalco Norte de Santander y ProCúcuta pusieron el foco en la necesidad de fortalecer la respuesta institucional, no solo para contener los hechos violentos, sino también para proteger las condiciones que necesita la economía regional. La preocupación de los empresarios apunta a un escenario en el que la inseguridad amenaza la operación de los negocios, aumenta la incertidumbre y puede frenar decisiones de inversión.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), seccional Norte de Santander, rechazó el homicidio de Castellanos, ocurrido la noche del lunes 26 de octubre, y la explosión registrada en la mañana del martes 27 de octubre en inmediaciones de la Dian, que dejó uniformados de la Policía Nacional heridos.

El gremio expresó sus condolencias a los familiares y allegados del exfuncionario, así como su solidaridad con los policías afectados y sus familias. Al mismo tiempo, exigió celeridad y contundencia en las investigaciones para esclarecer ambos hechos e identificar a los responsables.

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in embargo, su pronunciamiento fue más allá de la condena. Fenalco pidió fortalecer la presencia institucional en Cúcuta y articular las acciones de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, con estrategias de prevención y medidas efectivas para proteger a la población.

“La inseguridad no solo amenaza la vida y tranquilidad de los cucuteños, sino que también afecta la confianza ciudadana, la actividad comercial, la inversión y el desarrollo económico de nuestra región”, advirtió la organización.

Para el gremio, el respaldo a la Fuerza Pública debe traducirse en resultados que permitan a comerciantes, empresarios y ciudadanos desarrollar sus actividades sin temor. La recuperación de la seguridad, sostuvo, es una condición necesaria para que Cúcuta mantenga su actividad económica y su capacidad de atraer inversiones.



ProCúcuta pide reforzar inteligencia y control territorial

En la misma línea, el director de ProCúcuta, Gustavo La-Rotta, hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer de manera inmediata y sostenida las capacidades de seguridad, inteligencia, investigación judicial y control territorial en Cúcuta y Norte de Santander.

