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Bomberos de Villa del Rosario tendrán nueva estación tras años de deterioro
Esta obra, que supera los $5.000 millones, se tiene proyectada entregar en 2027.
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juanmarcoantoniorp
Bomberos - Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 27 de Octubre de 2026

El mal estado en el que se encuentra la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en Villa del Rosario, genera preocupación entre la comunidad desde hace varios años. Las principales afectaciones que presenta este lugar corresponden al deterioro del techo y de algunos de sus muros.

De acuerdo con el personal de la estación, esto se debe a que el lugar no fue construido para ese fin y a que el sitio ya presentaba daños cuando les fue entregado.
Según detalló el subteniente Ronny Mojica, jefe de Operaciones, la estación donde trabajan era un coliseo deportivo al que fueron trasladados en 2001, ante la falta de un sitio para desempeñar sus funciones.

Desde entonces, los bomberos que allí trabajan han tenido que lidiar con problemas de infraestructura que, pese a algunas restauraciones, se han vuelto a presentar.
Hoy en día, los uniformados ubicados en el barrio San Martín de Villa del Rosario no han vuelto a realizar reparaciones, a la espera de que la Administración municipal cumpla con la promesa de construir una estación completa.

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Responde la Alcaldía

Alexandra Díaz, secretaria de Gestión del Riesgo de Villa del Rosario, afirmó que actualmente existe un proyecto para construir una nueva estación de bomberos en el mismo sitio donde están ubicados los uniformados.

La secretaria indicó que el año pasado la Alcaldía culminó los estudios y diseños, los cuales fueron presentados a Bomberos Nacional para su revisión. Aclaró que, aunque la entidad ya les dio viabilidad y concepto favorable, actualmente están a la espera de la asignación de recursos.

Camión de bomberos

.“Desde el año pasado estamos a la espera de los recursos, pero con el Gobierno anterior fue complicado, ya que solo hicieron una estación de bomberos para Villa de Leyva y nuestro proyecto quedó a la espera”, agregó la jefa de la dependencia.

Pese a ello, informó que volvieron a insistir ante el Ministerio del Interior y están a la espera de que se asigne el presupuesto a Bomberos Nacional.

A la par, la secretaria de Gestión del Riesgo comunicó que el proyecto también fue presentado al gobernador William Villamizar, quien les manifestó su intención de ayudar.

“Nos indicó que, si no conseguimos los recursos a nivel nacional, podríamos mirar con la Gobernación, pero ellos nos darían alrededor de un 70 % del costo y el resto le correspondería al municipio”, sostuvo Díaz.
 
Las razones de la demora

Según explicó la secretaria, cuando la actual Administración municipal asumió, no existía un proyecto para la estación de bomberos. Por lo mismo, indicó que la Alcaldía decidió elaborar un modelo de acuerdo con los parámetros y lineamientos exigidos por Bomberos Nacional.

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“En el lugar donde están ubicados, se les entregó un lote en comodato para que funcionaran, pero no es una estación que cumpla con los parámetros a nivel nacional. Tenemos proyectado entregar la nueva estación en 2027, en el mismo sitio donde está ubicada la actual, ya que es un lote propiedad del municipio”, añadió.

Igualmente, la funcionaria dijo que, en el momento en que comiencen las obras, la Administración municipal les pagará el arriendo de otro espacio al Cuerpo de Bomberos. Aclaró que esta situación ya es de su conocimiento, pues todas las gestiones y reuniones se han realizado con ellos.

En cuanto al costo de la nueva estación, expuso que el presupuesto con corte a 2025 era de alrededor de $5.100 millones. Sin embargo, señaló que, tras las actualizaciones, actualmente ascendería a $5.800 millones.

La jefa de la dependencia expresó que, una vez finalizado el proyecto, la estación sería una de las más modernas de Norte de Santander, porque contará con todas las características técnicas requeridas.

“Esta obra será importante porque los bomberos no solo atienden las emergencias en el municipio, sino que también brindan apoyo a Los Patios y Cúcuta. Además, la estación contará con todas las capacidades y normas para que los bomberos puedan salir más rápido y atender las emergencias en beneficio de la comunidad”, declaró.

De igual forma, la funcionaria resaltó que se decidió proceder de esta manera porque la Administración no puede limitarse a recuperar el techo de la estación cuando las demás instalaciones tampoco son aptas para las necesidades de los bomberos.

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