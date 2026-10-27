Bomberos de Villa del Rosario tendrán nueva estación tras años de deterioro

.“Desde el año pasado estamos a la espera de los recursos, pero con el Gobierno anterior fue complicado, ya que solo hicieron una estación de bomberos para Villa de Leyva y nuestro proyecto quedó a la espera”, agregó la jefa de la dependencia.

Pese a ello, informó que volvieron a insistir ante el Ministerio del Interior y están a la espera de que se asigne el presupuesto a Bomberos Nacional.

A la par, la secretaria de Gestión del Riesgo comunicó que el proyecto también fue presentado al gobernador William Villamizar, quien les manifestó su intención de ayudar.

“Nos indicó que, si no conseguimos los recursos a nivel nacional, podríamos mirar con la Gobernación, pero ellos nos darían alrededor de un 70 % del costo y el resto le correspondería al municipio”, sostuvo Díaz.



Las razones de la demora

Según explicó la secretaria, cuando la actual Administración municipal asumió, no existía un proyecto para la estación de bomberos. Por lo mismo, indicó que la Alcaldía decidió elaborar un modelo de acuerdo con los parámetros y lineamientos exigidos por Bomberos Nacional.

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“En el lugar donde están ubicados, se les entregó un lote en comodato para que funcionaran, pero no es una estación que cumpla con los parámetros a nivel nacional. Tenemos proyectado entregar la nueva estación en 2027, en el mismo sitio donde está ubicada la actual, ya que es un lote propiedad del municipio”, añadió.

Igualmente, la funcionaria dijo que, en el momento en que comiencen las obras, la Administración municipal les pagará el arriendo de otro espacio al Cuerpo de Bomberos. Aclaró que esta situación ya es de su conocimiento, pues todas las gestiones y reuniones se han realizado con ellos.

En cuanto al costo de la nueva estación, expuso que el presupuesto con corte a 2025 era de alrededor de $5.100 millones. Sin embargo, señaló que, tras las actualizaciones, actualmente ascendería a $5.800 millones.

La jefa de la dependencia expresó que, una vez finalizado el proyecto, la estación sería una de las más modernas de Norte de Santander, porque contará con todas las características técnicas requeridas.

“Esta obra será importante porque los bomberos no solo atienden las emergencias en el municipio, sino que también brindan apoyo a Los Patios y Cúcuta. Además, la estación contará con todas las capacidades y normas para que los bomberos puedan salir más rápido y atender las emergencias en beneficio de la comunidad”, declaró.

De igual forma, la funcionaria resaltó que se decidió proceder de esta manera porque la Administración no puede limitarse a recuperar el techo de la estación cuando las demás instalaciones tampoco son aptas para las necesidades de los bomberos.

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