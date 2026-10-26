Alejandro Ordóñez llegará después de noviembre como nuevo Mininterior

El embajador y exprocurador, Alejandro Ordóñez, llegará a su nuevo cargo como ministro del Interior después de noviembre.



Esta fue una de las primeras grandes conclusiones del encuentro realizado por el exprocurador a su llegada a la Casa de Nariño.



Tras las imágenes conocidas, Ordóñez tuvo un encuentro en el Palacio presidencial con Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones del actual Gobierno, en medio de un empalme y ad-portas de su llegada a la cartera política



No obstante, se conoció que el nuevo funcionario llegará al Ministerio del Interior después del mes de noviembre, mientras mantiene una serie de reuniones ya programadas en su cargo actual como embajador de Colombia ante la OEA.



Incluso, trascendió que uno de estos encuentros ya planificados es con el secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos), Albert R. Ramdin.



Luego de concluir todos los compromisos, el exprocurador llegará a su nuevo cargo tras la decisión del presidente, Abelardo de la Espriella, de retirar a Rodrigo Lara de este ministerio.

Lea aquí: Más de 300 soldados de Estados Unidos llegan a Colombia a ejercicio militar

“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación. […]Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, aseguró el Presidente.



Sin embargo, mientras llega Ordóñez, el mandatario anunció que temporalmente el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá las funciones de esa cartera, de forma paralela a su actual labor. Un nombramiento que causa opiniones encontradas en el Congreso de la República.



Las críticas a Ordoñez recaen por sus posturas ultraconservadores por las que precisamente se destacó cuando fue el jefe del Ministerio Público, al tomar decisiones que fueron vistas como contrarias por poblaciones LGTBI, los indígenas y las relacionadas con sus creencias religiosas.



La exsenadora petrista María José Pizarro sostuvo que “el nombramiento de Alejandro Ordóñez como Ministro del Interior es el cierre a cualquier atisbo de diálogo político con el Gobierno, que con Lara ya era mínimo. Ordóñez ha sido un hombre arbitrario y ultraconservador que ha usado cargos públicos con fines ideológicos”.

Conozca: Ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia

Otro petrista que reaccionó fue el representante a la Cámara José Luis Bohorquez, para quien la salida de Lara fue más por las diferencias que tuvo con la izquierda.



“¡No fue solo por el presupuesto! Una fuente del Gobierno nos confirmó que el video en el que Lara reconoce que Bernardo Jaramillo fue un gran hombre pesó en su salida. ¿El problema? Contradecir a Abelardo de la Espriella y al asesor Suárez en su famosa 'batalla cultural'. Ahora llega Ordóñez. Que quede claro: ¡no nos van a silenciar! A las imposiciones les respondemos con argumentos; a la intolerancia, con democracia. ¡Que empiece el debate!”, advirtió el legislador.



El exministro del Interior Juan Fernando Cristo igualmente se pronunció sobre el tema, al sostener que “no es sorpresiva la salida de Rodrigo Lara, tampoco la llegada de Ordóñez. Sí sorprende la mala manera como lo sacaron. Bate récord el Gobierno. Es el segundo ministro que cae antes de los primeros 100 días. El Gobierno se radicaliza aún más bien temprano. ¿Quién será el tercero o tercera?”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .