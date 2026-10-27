El Carmen, Norte de Santander, endurece medidas de seguridad ante constantes ataques con drones

Los ataques con drones contra la fuerza pública en el municipio de El Carmen han generado preocupación entre los habitantes de este territorio, quienes incluso han llegado a sufrir crisis nerviosas por el estruendo de los artefactos explosivos.

Uno de los puntos más afectados por estos ataques ha sido la estación de la Policía Nacional, que ha sido escenario de ofensivas con drones que han terminado por causar daños en su infraestructura.

Frente a este panorama, algunos líderes sociales proponen una salida negociada a través del diálogo para lograr la convivencia pacífica.

De igual forma, voceros de la comunidad hicieron un llamado a todos los grupos armados para que saquen a la población civil de la confrontación y cesen cualquier acción que ponga en riesgo su vida e integridad.



Las medidas adoptadas

Frente a este panorama, José Reinel Contreras, alcalde de El Carmen, explicó que se han venido realizando consejos de seguridad de manera constante, en los que se han adoptado medidas para garantizar el orden público en el municipio.

Una de estas medidas, aseguró, es la suspensión de todas las próximas celebraciones, aglomeraciones o eventos que se vayan a realizar en el municipio.

Según afirmó el mandatario, esta decisión se tomó en atención a los últimos consejos de seguridad, en los que la fuerza pública consideró que no están dadas las condiciones de seguridad para llevar a cabo estas actividades.

Asimismo, destacó que la Personería y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a evitar la exposición de la población civil a situaciones de aglomeración que puedan generar peligro.

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Otra de las medidas adoptadas en un consejo de seguridad desarrollado el pasado miércoles fue la suspensión de la atención presencial al público en las instalaciones de la Alcaldía, que temporalmente se prestará de manera virtual.

De igual forma, se decidió reducir los horarios de funcionamiento de los establecimientos nocturnos y de venta de bebidas embriagantes.

De acuerdo con el alcalde, estas medidas estaban previstas hasta el día de hoy. Sin embargo, manifestó que tienen proyectado realizar un nuevo consejo de seguridad extraordinario para revisar si están dadas las condiciones de seguridad.

“Esto dependerá de lo que manifiesten la Policía y el Ejército. También se revisará la posición de la Personería y la Defensoría del Pueblo para verificar la posibilidad de ampliar las medidas. La petición de la Administración municipal será extenderlas hasta el 31 de octubre y evaluarlas el primero de noviembre”, agregó el mandatario.

En cuanto a las medidas para garantizar la seguridad, Contreras dijo que han sido adoptadas por la fuerza pública. Indicó que en el casco urbano hay una cantidad importante de policías realizando patrullajes y que en la zona rural también hay un despliegue del Ejército.

Pese a ello, el funcionario manifestó que actualmente están enfrentando una nueva forma de guerra, difícil de controlar, como lo es el uso de drones.

“Mi llamado a la comunidad es a mantener la calma y a reportar cualquier tipo de anomalía a la fuerza pública”, concluyó.

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